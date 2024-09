'Пережить Маслякова – сделано': украинские комики с юмором отреагировали на смерть звезды КВН и вспомнили Путина

Украинские комики прокомментировали смерть российского ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова. На новость о том, что путинист умер 8 сентября, отечественные звезды отреагировали иронически – с юмором.

Видео дня

В частности, "ужасное известие" прокомментировал участник "Лиги Смеха" и военнослужащий Виктор Розовый. Актер, восстанавливающийся после тяжелого ранения на фронте, записал Instagram-stories, которую посвятил пропагандисту. "Так... Пережить Маслякова – сделано", – говорит Розовый в ролике.

Еще одна звезда украинской "Лиги смеха" Игорь Ласточкин тоже отреагировал на смерть кремлевского приспешника. Комик выставил лаконичный пост в Instagram, где написал белым по черному: "Умер и умер. Как и КВН".

Известный своим оригинальными сборами в поддержку ВСУ, юморист и ведущий Василий Байдак вспомнил крылатые фразы Маслякова, которые в данном контексте воспринимаются крайне иронически. "И этому его никто не учил, – написал знаменитость про новость о путинисте. – Все жюри – пять баллов! К черту!"

Шоумен Анатолий Анатолич опубликовал архивное видео, датированное 2023 годом, на котором он сжигает книгу с обложкой Маслякова под названием "Мы начинаем КВН". "Нет никаких рефлексий, когда дохнут подонки. В той стране, которая пытается уничтожить нас, решения принимают старые деды", – написал ведущий под видео.

Анатолич также выставил фото российского комика, на котором он изображен рядом с Путиным, добавив: "Один из этих двух сегодня крякнул, ждем другого. Надеюсь, он надолго своего кента на том свете без себя не оставит".

Напомним, накануне, 8 сентября из жизни ушел заядлый фанат так называемой "СВО" – юморист Александр Масляков. По предварительным данным, причиной смерти стал рак легких и неоперабельная опухоль. Кроме того, известно, что в последние 6 месяцев пропагандист был в плохом состоянии. Осложнения вызвали последствия COVID-19, которым ведущий переболел дважды.

Несмотря на болезнь, россиянин активно поддерживал войну против украинского народа, был фанатом диктатора Путина и официально признал лигу КВН из так называемой "ДНР". Сын Маслякова неоднократно гастролировал оккупированными территориями, развлекая россиян. Среди городов, в которые юноша приехал с концертами, был разрушен русской армией Мариуполь. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как из жизни ушел Уилл Дженнингс – автор многим известного хита My heart will go on из легендарного фильма "Титаник". Оскароносной звезде было 80 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!