Умер автор хита My heart will go on из легендарного фильма 'Титаник'. За саундтрек он получил 'Оскар'

Автор многим известного хита My heart will go on из легендарного фильма "Титаник" Уилл Дженнингс умер 7 сентября в собственном доме в городе Тайлер, штат Техас, США. Оскароносной звезде было 80 лет.

О смерти хитмейкера сообщила The Hollywood Reporter его попечительница Марта Шеррод. Женщина отметила, что последние пять-шесть лет Уилл Дженнингс жаловался на ухудшение здоровья.

За свои работы хитмейкер получил два "Оскара": первый – в 1983 году за песню Up Where We Belong к фильму "Офицер и джентльмен" (1982), второй – за My Heart Will Go On из "Титаника" (1997).

Новость дополняется...

