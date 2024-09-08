Умер российский ведущий Клуба веселых и сообразительных (КВН) Александр Масляков. Ему было 82 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Предварительно причиной смерти Александра Маслякова стал рак легких. У ведущего была неоперабельная опухоль.

По информации росСМИ, 8 месяцев назад врачи сказали, что лечение уже не поможет.

Кто такой Александр Масляков

Работал по телевидению с 1964 года. Был ведущим многих программ. По некоторым сведениям, в 1974 году за незаконные операции с валютой попал в колонию ЮН 83/2 в Рыбинске Ярославской области. В то время купля-продажа долларов считалась очень серьезным преступлением, однако дело представили как незначительное. Масляков отбыл небольшой срок и через несколько месяцев был досрочно уволен.

По другим данным, отбывал срок в колонии в Тульской области ("Придворной"), где зарекомендовал себя как организатор и постановщик художественной самодеятельности. Однако сам Масляков отрицал, что когда-либо был судим.

Первый ведущий передачи "Что? Где? Когда?" (1975) (провел первые два выпуска игры).

Масляков был постоянным ведущим, руководителем и режиссером популярной телепрограммы "КВН" (рус. КВН - Клуб Веселых и Находчивых, на украинский традиционно переводится как КВН - Клуб Веселых и Сообразительных, но иногда встречается аббревиатура КВН - Клуб Веселых и Изобретательных). Занимал должность президента Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения "АМиК". Несколько раз Масляков был членом жюри Высшей лиги.

Отношение Александра Маслякова к политике диктатора Путина

Александр Масляков публично поддерживал российского диктатора, был его фанатом и много лет становился его доверенным лицом на выборах.

Ведущий неоднократно незаконно посещал оккупированный в 2014 году Россией украинский Крым. Весной 2021 официально признал лигу КВН из так называемой ДНР. Масляков также внесен в базу центра "Миротворец".

Также ранее сообщалось, что его сын, Александр Масляков-младший, в 2023 году вместе с двумя командами "КВН" приехал на оккупированную Донбасс и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО". Среди городов, которые они посетили с концертами, был разрушен русской армией Мариуполь.

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