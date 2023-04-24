'Передумали разводиться?' Камалия намекнула на воссоединение с Захуром новым фото

Популярная украинская певица Камалия, несколько недель назад объявившая о разрыве с мужем Мохаммадом Захуром после 20 лет брака, растрогала фанатов новым семейным фото. Подписчики звезды предположили, что пара передумала разводиться.

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Новый кадр появился в Instagram певицы. На нем Камалия и Захур позируют возле лошадей, на которых сидят их дочери – Арабелла и Мирабелла (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Как же быстро растут наши дочки. А так хочется побыть еще молодой мамой", – написала исполнительница под фото.

В кадре она стояла перед своим мужем, счастливо улыбаясь. Хотя супруги не обнимались перед камерой, в комментариях фанаты звезды предположили, что они передумали расставаться.

"Великолепная семья. Берегите друг друга", "Очень красивая семья", "Так что, передумали разводиться?" "Камалия, надеюсь вы с мужем преодолеете кризис и будете вместе. Не расходитесь", – говорится в сообщениях.

Напомним, после полномасштабного вторжения России Камалия вместе с детьми и Мохаммадом Захуром уехали в Лондон. Там семью в своем доме приютила дочь миллиардера от первого брака с россиянкой. Долго оставаться за границей артистка не могла из-за конфликтов с падчерицей, ведь Камалия не всегда сдерживала эмоции, говоря о народе агрессоров. Подробности – в нашем материале.

13 апреля певица официально объявила о разводе с мужем, с которым была вместе более 20 лет.

Как писал OBOZREVATEL, всего через несколько дней на странице Камалии начали появляться новые фото с "бывшим", что дало толчок слухам об их воссоединении. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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