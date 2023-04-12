Камалия рассказала о серьезном конфликте с мужем из-за его дочери от первого брака с россиянкой

Популярная украинская певица Камалия после полномасштабного вторжения вместе с детьми и мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром выехала в Лондон. Там семью в своем доме приняла дочь миллиардера от первого брака. Однако долго оставаться в Британии артистка не могла, ведь начала конфликтовать с падчерицей, которая, кстати, практически ее одногодка. Дело в том, что мама девушки – россиянка, а Камалия не всегда сдерживала эмоции, отзываясь о народе агрессоров.

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Это отразилось и на отношениях исполнительницы с мужем. Захур защищал дочь, что оскорбляло Камалию. Об этом она рассказала в интервью "ЖВЛ".

"Она с самого начала меня недолюбливала, даже не встречавшись со мной вживую... У нее мама россиянка, хотя она не поддерживает войну, но ей очень обидно, когда она слышала, как я ругала всех россиян. Ее это задевало, конечно", – поделилась Камалия.

С любимым, который заступался за дочь, артистка тоже начала ругаться. Говорит, что это был трудный для их пары период, поэтому даже вспоминать о нем и как-то комментировать – не хочется. Тем не менее сейчас уже, по словам звезды, все наладилось.

"У нас все нормально. Просто был такой период, что нам было очень тяжело", – заверила знаменитость.

Дочки Камалии с папой остаются в Лондоне, а сама певица тем временем выступает перед военными в Украине и дает благотворительные концерты. Двойняшки чуть ли не ежедневно плачут маме по телефону о том, как хотят вернуться домой. Но в целях безопасности родители пока не решаются привозить их в Киев.

"Мы видимся с ними раз в месяц на две недели, когда у девочек каникулы", – рассказала артистка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Камалия призналась, что всерьез размышляет о возможности вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Артистка росла в семье военного, поэтому служба в армии ей не кажется чем-то далеким. Своими намерениями звезда уже поделилась с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

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