'Пением сейчас много не заработаешь'. Тоня Матвиенко призналась, куда пошла работать во время войны

Популярная исполнительница Тоня Матвиенко призналась, что кроме певческой карьеры, у нее есть еще одна работа. Певица работает преподавательницей в одном из киевских вузов.

"Пошла работать преподавателем в университете, – рассказала Тоня Матвиенко в интервью OBOZ.UA. – А на выходные обычно куда-то еду с концертами – многие благотворительные. Очень себя загрузила, и в какой-то степени, сделала это намеренно, что хоть немного отвлекаться от тяжких мыслей".

Артистка говорит, что на ее решение заняться преподавательской карьерой повлияло, в том числе, то, что во время войны артистам стало гораздо труднее зарабатывать деньги: "Живем теперь во второй реальности – во время войны. Должны думать о деньгах, которые нужно не только на себя зарабатывать, а ребятам на дроны собирать. Конечно, сейчас стало труднее с заработками. Что, думаете, я пошла преподавать? Хотя эта работа очень интересна. Я вообще люблю людей. И общаться тоже люблю. Студенты говорят, что я очень хорошая преподавательница – мне приятно. А пением сейчас много не заработаешь. И почти у всех артистов такая ситуация. Я думаю, что больше живут с прослушиванием песен на музыкальных платформах. Не с концертов".

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Тоня Матвиенко впервые рассказала, как непросто переживает смерть своей мамы – легендарной исполнительницы Нины Матвиенко. Артистка призналась, что ее спасло от депрессии в трудный период жизни.

Певица говорит, что первое время после смерти мамы вообще не спала: "Постоянно было чувство, что мама рядом, и я мысленно с ней разговаривала, знала даже, что ответит. Я сильно в себе закрылась. Не ела. Даже снотворные принимала. Антидепрессантов не пила, но в том состоянии, в котором находилась, можно было загреметь в больницу. Половина волос выпала. Люди для меня поделились на тех, кто потерял маму, и тех, кто не понимает, как это жить без мамы. Это совсем разные советы и соболезнования"

"А потом мне позвонили из Университета культуры, где я преподаю: "Тоня Петровна, завтра у ваших студентов – экзамен..." Потому что до этого они молчали и тоже не трогали меня. И я подумала – это же мои студенты, я за них отвечаю, им же могут более низкие оценки поставить на сессии. Вот меня и спасло – я вышла на работу", – рассказывала певица.

Полное интервью с Тоней Матвиенко читайте здесь.

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