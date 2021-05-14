Этих детей оставили без присмотра на несколько минут и вот, что они натворили. Смешные фото

За маленькими детьми нужно следить каждую минуту, если же отвлечься или уйти из комнаты на некоторое время – генеральной уборки или ремонта квартиры не избежать. Молчание в комнате всегда вызывает подозрения.

OBOZREVATEL собрал забавные поступки, которые совершали делали в одиночестве, пока взрослые не видели.

Мама делала на кухне чай, тем временем дочки нарядили собаку. Кажется, Джессика в восторге от нового образа.

Пока папа вел важный разговор по телефону, дочка нашла деньги на полке и вырезала портреты.

Дети любят раскрашивать все вокруг, кроме бумаги. На этот раз им в руки попал далматинец.

Дочка играла с компьютером и отодрала все клавиши.

Дети часто играют на кухне. Пока мама была в ванной, сын достал муку.

Мама оставила дочь на несколько минут присмотреть за младшим сыном. Девочка закрыла его в клетке для собак.

Ребята должны были купаться по очереди, но что-то пошло не так.

Девочка нырнула в краску для забора, которая вряд ли отмоется с первого раза.

Мальчик вымазался монтажным клеем, увидев это – мама едва не потеряла сознание.

Девочка несколько минут была в комнате одна, но этого хватило, чтобы раскрасить все вокруг.

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