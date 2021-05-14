Этих детей оставили без присмотра на несколько минут и вот, что они натворили. Смешные фото
За маленькими детьми нужно следить каждую минуту, если же отвлечься или уйти из комнаты на некоторое время – генеральной уборки или ремонта квартиры не избежать. Молчание в комнате всегда вызывает подозрения.
OBOZREVATEL собрал забавные поступки, которые совершали делали в одиночестве, пока взрослые не видели.
Мама делала на кухне чай, тем временем дочки нарядили собаку. Кажется, Джессика в восторге от нового образа.
Пока папа вел важный разговор по телефону, дочка нашла деньги на полке и вырезала портреты.
Дети любят раскрашивать все вокруг, кроме бумаги. На этот раз им в руки попал далматинец.
Дочка играла с компьютером и отодрала все клавиши.
Дети часто играют на кухне. Пока мама была в ванной, сын достал муку.
Мама оставила дочь на несколько минут присмотреть за младшим сыном. Девочка закрыла его в клетке для собак.
Ребята должны были купаться по очереди, но что-то пошло не так.
Девочка нырнула в краску для забора, которая вряд ли отмоется с первого раза.
Мальчик вымазался монтажным клеем, увидев это – мама едва не потеряла сознание.
Девочка несколько минут была в комнате одна, но этого хватило, чтобы раскрасить все вокруг.
Ранее OBOZREVATEL показывал:
10 трогательных поступков детей, которые удивят каждого взрослого. Фото
что делают дети, пока родители не видят. 12 смешных фото
15 забавных фотографий, их должен увидеть каждый, прежде чем стать родителями.
смешные фото детей, которые подстригли себя сами: они едва не довели родителей до инфаркта.