10+ уморительных поступков детей, которые каждый день веселят родителей. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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С появлением детей жизнь становится в тысячи раз ярче и разнообразнее

Во всем мире 1 июня отмечают День защиты детей. Одновременно это праздник родителей, воспитателей и учителей, которые находятся рядом с детьми в сложный период, заботятся и всему их учат.

Взрослые ежедневно преодолевают много трудностей и препятствий: стоит на секунду отвлечься, как дети уже пробуют мыло на вкус, едят вредную пищу и раскрашивают все вокруг. OBOZREVATEL собрал фото забавных поступков детей, которые рассмешили родителей.

Этот мальчик не захотел видеть ничего, кроме маминой юбки.

Мальчику было скучно в очереди.
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Девочка испугалась маленького птенчика, но выразила желание подержать в руках питона.

Девочка взяла на руки огромного змея.

8-летний мальчик нарисовал автопортрет, по его словам он одет в футболке с миньойоном.

Парень нарисовал автопортрет.

Маленькие дети любят пробовать на вкус запрещенные продукты, даже если они невкусные.

Преступник оставил отпечатки.

Девочка ест чипсы в такой же позе, как папа.

Папа полностью уверен, что это его дочь.

Папа две недели искал свои новые беспроводные наушники, а потом решил спросить об этом 2-летнего сына. Малыш указал на бутылку с апельсиновым соком.

Мужчина нашел свои наушники на дне бутылки.

Малыш обвинил во всем игрушечного героя.

Парень переложил вину на друга.

Парень забыл, как надевать галстук.

Мама попросила надеть галстук.

Летом автомобиль должен выглядеть ярче.

Дети украсили автомобиль.

Мама испугалась, увидев откуда пьет ее дочь.

Мама планирует визит к психологу.

Сын 2 часа предлагал отцу сходить в туалет.

Сын решил напугать родителей.

Отец не понял, почему девочка наклеила на зеркало глаза, пока в комнату не зашел собака.

Папа не догадывался, зачем девочка клеит глаза на зеркало.

Папа оценил эксклюзивного трансформера, который сделал сын своими руками бесплатно.

Сын смастерил защитный костюм самостоятельно.

Дочь демонстрирует свой гнев.

Девочка изобразила эмоции на бумаге.

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