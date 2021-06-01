10+ уморительных поступков детей, которые каждый день веселят родителей. Фото
Во всем мире 1 июня отмечают День защиты детей. Одновременно это праздник родителей, воспитателей и учителей, которые находятся рядом с детьми в сложный период, заботятся и всему их учат.
Взрослые ежедневно преодолевают много трудностей и препятствий: стоит на секунду отвлечься, как дети уже пробуют мыло на вкус, едят вредную пищу и раскрашивают все вокруг. OBOZREVATEL собрал фото забавных поступков детей, которые рассмешили родителей.
Этот мальчик не захотел видеть ничего, кроме маминой юбки.
Девочка испугалась маленького птенчика, но выразила желание подержать в руках питона.
8-летний мальчик нарисовал автопортрет, по его словам он одет в футболке с миньойоном.
Маленькие дети любят пробовать на вкус запрещенные продукты, даже если они невкусные.
Девочка ест чипсы в такой же позе, как папа.
Папа две недели искал свои новые беспроводные наушники, а потом решил спросить об этом 2-летнего сына. Малыш указал на бутылку с апельсиновым соком.
Малыш обвинил во всем игрушечного героя.
Парень забыл, как надевать галстук.
Летом автомобиль должен выглядеть ярче.
Мама испугалась, увидев откуда пьет ее дочь.
Сын 2 часа предлагал отцу сходить в туалет.
Отец не понял, почему девочка наклеила на зеркало глаза, пока в комнату не зашел собака.
Папа оценил эксклюзивного трансформера, который сделал сын своими руками бесплатно.
Дочь демонстрирует свой гнев.
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