Что делают дети, пока родители не видят. 12 убойных фото

Каждый помнит свои шалости в детстве. Часто родители даже не подозревают, на какие выходки способны их дети.

Они играют в странные игры, экстравагантно одеваются, лазают по шкафам и показывают искренние эмоции. OBOZREVATEL собрал наиболее забавные фото малышей, которые "отрываются на полную" в свободное от взрослых время.

Пока родители на работе – у детей было задание накормить кота. Домашнему любимцу пришлось обедать апельсином.

Мама испугалась, когда увидела во что играют дети.

Пока родители готовили завтрак – девочка сама выбрала наряд.

Папа смотрел футбол, пока дочки плавали в ванной.

Пока родители не видят, мальчик демонстрирует искренние эмоции.

Дети устроили родителям розыгрыш, перевернув все стаканы с водой вверх дном.

Дети застряли в шкафу.

Бабушка чуть не потеряла сознание, увидев змей.

Дети развлекались с собачкой и сделали ей странный макияж.

Папа решил, что паук настоящий и закричал на весь дом.

Девочка скучает по родителям, когда те идут на работу.

Мама попросила убрать беспорядок в комнате и красиво сложить вещи. Доченька старательно выполнила задание.

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