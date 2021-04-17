Что делают дети, пока родители не видят. 12 убойных фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Иногда дети шокируют своими поступками родителей

Каждый помнит свои шалости в детстве. Часто родители даже не подозревают, на какие выходки способны их дети.

Они играют в странные игры, экстравагантно одеваются, лазают по шкафам и показывают искренние эмоции. OBOZREVATEL собрал наиболее забавные фото малышей, которые "отрываются на полную" в свободное от взрослых время.

Пока родители на работе – у детей было задание накормить кота. Домашнему любимцу пришлось обедать апельсином.

Сын накормил кота апельсином.

Мама испугалась, когда увидела во что играют дети.

Дети устроили похороны.

Пока родители готовили завтрак – девочка сама выбрала наряд.

Девочка собралась в детский сад.

Папа смотрел футбол, пока дочки плавали в ванной.

Сестры принимают ванну с пеной.

Пока родители не видят, мальчик демонстрирует искренние эмоции.

Сын не любит, когда родители целуются.

Дети устроили родителям розыгрыш, перевернув все стаканы с водой вверх дном.

Мальчики перевернули банки с водой и пошли гулять.

Дети застряли в шкафу.

Дети закрылись в серванте и звали на помощь.

Бабушка чуть не потеряла сознание, увидев змей.

Дети подбросили змей на стол.

Дети развлекались с собачкой и сделали ей странный макияж.

Дети сделали макияж собачке.

Папа решил, что паук настоящий и закричал на весь дом.

Дети устроили ловушку.

Девочка скучает по родителям, когда те идут на работу.

Девочка прощается с папой.

Мама попросила убрать беспорядок в комнате и красиво сложить вещи. Доченька старательно выполнила задание.

Девочку попросили сложить вещи.

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