Что делают дети, пока родители не видят. 12 убойных фото
Каждый помнит свои шалости в детстве. Часто родители даже не подозревают, на какие выходки способны их дети.
Они играют в странные игры, экстравагантно одеваются, лазают по шкафам и показывают искренние эмоции. OBOZREVATEL собрал наиболее забавные фото малышей, которые "отрываются на полную" в свободное от взрослых время.
Пока родители на работе – у детей было задание накормить кота. Домашнему любимцу пришлось обедать апельсином.
Мама испугалась, когда увидела во что играют дети.
Пока родители готовили завтрак – девочка сама выбрала наряд.
Папа смотрел футбол, пока дочки плавали в ванной.
Пока родители не видят, мальчик демонстрирует искренние эмоции.
Дети устроили родителям розыгрыш, перевернув все стаканы с водой вверх дном.
Дети застряли в шкафу.
Бабушка чуть не потеряла сознание, увидев змей.
Дети развлекались с собачкой и сделали ей странный макияж.
Папа решил, что паук настоящий и закричал на весь дом.
Девочка скучает по родителям, когда те идут на работу.
Мама попросила убрать беспорядок в комнате и красиво сложить вещи. Доченька старательно выполнила задание.
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