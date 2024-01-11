'Ресторанная певица и шансоньетка'. Украинский режиссер объяснил, почему судьба предательницы Повалий зависит от состояния здоровья Путина

Народная артистка Таисия Повалий, которая, несмотря на войну в Украине, продолжает жить и работать в РФ, будет наказана за коллаборантство. Режиссер-постановщик Олег Боднарчук допустил, когда это может произойти.

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам Боднарчука, певица-запроданка должна нести уголовную ответственность за то, что пытается от Украины оправдать преступления России на войне.

Напомним, Таисия Повалий, которая, несмотря на войну, продолжает творческую деятельность в РФ, чтобы закрепиться в российском шоу-бизнесе, соглашается на любые шаги (читай: измены) по дискредитации Украины. К примеру, дала несколько интервью российским пропагандистским интернет-порталам в лучших традициях путинских методик.

"Я с Россией. Я за то, чтобы произошло возвращение из зомбированного состояния, в котором находится Украина, к нормальной жизни, – заверила своих российских поклонников Повалий. – Моя душа разрывалась, когда в Одессе горели люди в Доме Профсоюзов. Я плакала, когда в авиакатастрофе погибала "доктор Лиза", хотя в Украине многие так радовались ее смерти... Я не верила, что это мои земляки! И поэтому ждала наступление времени справедливости. Наконец, оно настало. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как сами хотят, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это идет борьба", – выдала бывшая украинка.

"Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. У меня появилась надежда. Владимир Путин для меня – это тот человек, который может сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую", – добавила певица-запроданка.

"У меня никогда не было никаких ожиданий от Таисии Повалий. Я вообще удивляюсь тем, для кого стала неожиданностью ее коллаборантская позиция, – говорит Олег Боднарчук. – Мы не знакомы с ней, но с артистом можно косвенно познакомиться через его репертуар. Если взять в внимания песни Повалий, особенно те, которые она исполняет сейчас, так это песни инфузории-туфельки для амеб... Она разве когда-то поднимала в своих произведениях какие-то социальные, философские темы? Вы видели хоть что-то экспериментальное в ее исполнении? Это ресторанная певица есть, была и будет. Шансоньетка".

"Опасность Повалий в том, что она пытается от имени Украины оправдать все зверства России на этой войне. За это должна быть уголовная ответственность. Ее судьба напрямую зависит от жизни и здоровья Путина, его не станет – ее будут судить", – уверен Боднарчук.

Полное интервью с Олегом Боднарчуком читайте на OBOZ.UA здесь.

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