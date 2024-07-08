'Ей начхать'. Известная певица назвала имя мужчины, который сделал Ани Лорак равнодушной к Украине

Популярная украинская исполнительница и первая солистка группы "ВИА Гра" Алена Винницкая резко высказалась о певице Ани Лорак, которая продолжает жить и выступать в РФ, а также молчать о войне в Украине. Исполнительница предположила, что певице-изменнице безразлична судьба Украины, потому что она "человек без стержня". И назвала мужчину, из-за которого она такой стала.

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Об этом Алена Винницкая рассказала в интервью OBOZ.UA. Артистка уверена, что Ани Лорак безразлично, где и перед кем петь.

"Ее так воспитал продюсер Юрий Фалеса, – говорит Алена Винницкая. – Все, что интересовало Каролину в жизни, – это быть певицей. Это человек без стержня, без политических убеждений. Я просто хочу петь! И мне все равно, где петь. Все равно, для кого петь. Для Гитлера? Пожалуйста! И для Муссолини она бы выступила. "Оставьте меня в покое, я всего лишь певица" – такая позиция у нее была всегда. И потому у меня к ней нет претензий. Какой была, такой и осталась. Ей плевать, что на ее Родине убивают людей. Ей безразлично, что кто-то голодает".

Ранее OBOZ.UA писал, что известный телеведущий Кость Гнатенко, тоже лично знавший предательницу Ани Лорак, также предположил, что певица продала совесть за кровавые рубли из-за бывшего продюсера и гражданского мужа Юрия Фалесы: "Она попала к этому манкурту, скажем так, Фалесе. Там еще где-то можно искать какие-то причинные связи и понять, что тогда она была уже оплодотворена этой глупой идеей "русского мира".

Напомним, что Фалеса родился в городе Качканар Российской Федерации. Он был первым избранником певицы-предательницы Ани Лорак. Пара прожила 13 лет вместе, из них 10 – в общем доме. Расстались, когда Ани Лорак закрутила новый роман. По некоторым данным, сейчас Юрий Фалеса находится в оккупированном Крыму.

Также OBOZ.UA сообщал, что народный артист Украины Павел Зибров публично возмутился из-за действующих званий народных артистов, которые открыто поддерживают войну в Украине и террористические действия России. Певец считает, что президент Владимир Зеленский должен отменить все подобные награды таким предателям, как Ани Лорак и Таисия Повалий, хотя последняя была лишена звания еще в 2015 году.

Полное интервью с Аленой Винницкой читайте на OBOZ.UA.здесь

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