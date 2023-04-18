Отреагировал на слухи о страшном диагнозе? С соцсетями Винника произошло кое-что странное на фоне разговоров о его лечении

В течение нескольких месяцев украинцы все чаще стали интересоваться местонахождением и "исчезновением" певца Олега Винника, который, как известно, лечится в Германии. В течение года артист никак не реагировал на просьбы фанатов и коллег выйти на связь, однако накануне, когда известный блогер заявил, что исполнитель лечится от онкологии, в соцсетях звезды произошли изменения.

Видео дня

Впервые с Пасхи прошлого года фанаты исполнителя имели возможность наблюдать за его манипуляциями на страницах. OBOZREVATEL решил рассказать о них подробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

17 апреля СМИ заметили, что из соцсетей Винника исчезли некоторые посты, посвященные Пасхе и войне. К примеру, удалили видео, где артист обращался к матерям российских и белорусских солдат с призывом не отпускать своих сыновей на войну в Украину.

Уже утром 18 апреля на официальной странице звезды, где было размещено более 1000 сообщений, не осталось ничего. Фото и видео удалили или архивировали.

На аватарке певца остался призыв к прекращению российской агрессии, однако страница теперь совсем пустая. Аналогичные изменения коснулись и Facebook-страницы Винника. Там остался тот же призыв и старая афиша его концерта.

Можно предположить, что после слухов о лечении от рака в Германии певец решил удалить посты, чтобы под ними не было возможности оставить комментарии.

Как известно, Олег Винник перед началом полномасштабного вторжения заявил о проблемах со здоровьем. По словам известной ведущей, с ним на съемках шоу "Маска" был врач. Вскоре после 24 февраля прошлого года он перестал выходить на связь.

Такое внезапное исчезновение дало толчок слухам о болезни звезды. Ранее фанаты Винника предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение исполнителя подтвердили, что он серьезно болеет, однако не назвали диагноз. Известно только, что от болезни артист лечится в Германии.

Как писал OBOZREVATEL, в Берлине артист не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтерскую деятельность он получил две награды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!