Отец троих детей Анатолич удивил причиной, почему ему отказали в отсрочке от службы в ВСУ

Украинскому шоумену Анатолию Анатоличу, который воспитывает троих несовершеннолетних детей, отказали в отсрочке от мобилизации в ВСУ. Соответствующий запрос 40-летнего ведущего отклонили в приложении для военнообязанных "Резерв+", отметив, что он не является многодетным отцом.

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Об этом знаменитость рассказал в своем Instagram. Он шутливо заметил, что теперь должен объяснить жене, почему по версии приложения у него нету троих потомков.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству, право на отсрочку имеют военнообязанные мужчины, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет. Однако шоумену ее не выдали.

Анатолич разместил в своей соцсети скриншот из "Резерв+", где указано: "По данным из Государственного реестра актов гражданского состояния, у вас меньше трех несовершеннолетних детей в браке". Теперь ведущий должен обратиться в ГРАГС, чтобы исправить имеющиеся данные и повторно подать запрос на получение отсрочки.

Знаменитость иронически отреагировал на отказ: "По версии "Резерв+" у меня нет троих детей. Как мне об этом сказать жене?"

Напомним, Анатолий Анатолич женился на своей любимой Юлии в 2011-м. В течение многих лет супружеской жизни они стали родителями двух дочерей: Алисы и Лолиты и сына Нила.

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