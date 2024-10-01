'Я за то, чтобы закон ограничивал пересечение границы': Женя Галич признался, какого наказания хотел бы для незаконно сбежавших украинцев

Фронтмен рок-группы O.Torvald Женя Галич, которая весной 2022 года присоединилась к рядам ВСУ и участвовала в боях за Бахмут на Донетчине, признался, как относится к мужчинам, которые скрываются от армии и бежали за границу всеми возможными незаконными путями. Он считает, что таких людей нужно наказывать, не разрешая возвращаться домой.

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Музыкант объяснил в интервью "24 Каналу", что не имеет претензий к людям, которые имели законные основания уехать за границы страны, а тех, кто это сделал незаконно, называет преступниками. Галич подчеркнул, что общество должно реагировать на махинации с бегством от ответственности.

"Я считаю, что не судья, и не хочу делать никаких выводов. Если человек имеет законные основания уехать из страны и имеет на это свое решение – это его дела. Все, кто нарушают закон, – воры. Те, кто помогают нарушать закон, – тоже воры. С моральной точки зрения главное, чтобы было куда возвращаться, – поделился мыслями певец. – Здесь нужно понимать, что общество должно на все это реагировать".

Артист также озвучил наказание, которое должны получить беглецы: "Те, кто принимают законы, должны ограничить въезд в страну для людей, которые противозаконно выехали".

Как он говорит, многие мужчины, выехавшие за границу, планируют вернуться в Украину после победы. Однако, по мнению музыканта, это низко.

"Надеяться на то, что ребята, которые здесь остаются, сохранят Украину, а я потом красивый сюда вернусь, – это, по моему мнению, низко, аморально", – пояснил певец и добавил, что если это разрешено на законодательном уровне, то они, "конечно, должны" возвращаться на Родину.

В частности, Женя Галич считает, что так называемых беглецов можно "помиловать" только при одном условии – если они будут искренне просить прощения.

"Я готов был бы простить любому, если бы человек покаялся, понял свои ошибки и сказал: "Ну я лошара, реально. Да, я испугался. Но теперь я готов всячески способствовать нашей победе". Это такая философская тема, знаешь. Короче, у меня мысль такая, если уж писать об этом целиком. Я за то, чтобы закон ограничивал пересечение границы. Если по закону уехали – вопросов нет. Если противозаконно – это закон должен ограничивать", – рассказал артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что Женя Галич подверг критике творчество некоторых популярных украинских певцов за их "искусственный патриотизм" в песнях. Артист подчеркнул, что речь идет не об уважаемом им авторе, а лишь о его личном восприятии трека.

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