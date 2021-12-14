От пяти до восьми браков: звезды мирового кино, которые часто женились. Фото

В первый раз вступая в брак, люди верят, что это "один раз – и на всю жизнь". Но когда они ошибаются во второй раз, и в третий – женитьба теряет для них первоначальную ценность. Становится больше формальностью.

Знаменитости из подборки OBOZREVATEL играли роскошную свадьбу не менее пяти раз, и каждый раз клялись своим любимым быть с ними до конца своих дней.

Количество браков: 5

Кэмерон известен какуспешный канадский кинорежиссер, работы которого известны во всем мире. В основном он снимал научно-фантастические и драматические фильмы. Например, "Терминатор", "Правдивая ложь", "Титаник" и "Аватар".

В личной жизни Кэмерон все сложилось не так удачно, как в карьере. С первой своей женой – Шарон Уильямс – он познакомился, занимая должность водителя грузовика. К моменту заключения брака мужчине было 18 лет, и он не был готов к такой ответственности. В 1985 году, после съемок первой части фильма "Терминатор", он женился во второй раз. Избранницей стала продюсер этой кинокартины – Гейл Херд.

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Джеймс два года был мужем кинорежиссера Кэтрин Бигелоу, и еще 2 года – звезды "Терминатора" Линды Гамильтон. В пятой жене – актрисе Сьюзи Эмис – Кэмерон смог увидеть "родную душу". С ней он и смог построить гармоничные отношения: пара вместе уже более 20 лет.

Количество браков: 8

Элизабет Тейлор– выдающаяся англо-американская актриса театра, сыгравшая главную роль в фильме "Клеопатра" (1963). Она становилась женой 8 раз. Впервые – в 18 лет, а последнюю свадьбу сыграла в 59 лет.

В одном из своих интервью Элизабет прокомментировала свои многочисленные браки так: "Родители научили меня, что если ты любишь кого-то, то нужно выходить за него замуж". Этим правилом она пользовалась всю жизнь. Среди законных мужей Тейлор было немало знаменитостей: актеры Майкл Уайлдинг и Ричард Бертон, политик Джон Уорнер, кинопродюсер Майкл Тодд и эстрадный певец Эдди Фишер.

Количество браков: 5

Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Мартин Скорсезе – католик. Одно время даже хотел стать священником. И согласно религиозным убеждениям должен был жениться всего один раз: католическая церковь до сих пор официально не признает развод и считает, что все браки заключаются навсегда.

По факту Мартин женился 5 раз. Среди известных избранниц режиссера были итальянская актриса Изабелла Росселини и продюсер картин Скорсезе – Барбара де Фина. В настоящее время мужчина живет в браке с телепродюсером Хелен Моррис.

Количество браков: 5 (+1 незарегистрированный)

Людмила Гурченко, звезда кинокомедии "Карнавальная ночь" и ленты "Девушка с гитарой", была официально замужем пять раз и с одним мужчиной долгое время состояла в гражданском браке.

Коротко о личной жизни артистки:

Ее первым избранником стал советский режиссер Василий Ордынский. Они устроили свадьбу, когда кинозвезде было 18 лет: брак длился 1 год.

Второй муж Людмилы – сценарист Борис Андроникашвили. У пары родилась дочь Мария.

Третий брак Гурченко заключила с актером Александром Фадеевым, а четвертый – с певцом Иосифом Кобзоном (разошлись через 3 года).

В течение 18 лет звезда была в незарегистрированном браке с музыкантом Константином Купервейсом.

Шестой супруг Людмилы – продюсер Сергей Сенин. Они познакомились во время съемок фильма "Секссказка".

Количество браков: 5

Американский и бельгийский актер, сценарист и кинорежиссер Жан-Клод впервые женился на Марии Родригес. Это была богатая женщина, поэтому звезде удалось на средства любимой открыть собственный спортивный клуб.

Второй женой артиста стала танцовщица Синтия Дердериан, а третьей – манекенщица и культуристка Глэдис Португез (у пары родились сын и дочь). Со временем Жан-Клод изменил своей третьей избраннице, после чего женился на модели Дарси Ла Пьер. Спустя три года мужчина решил вернуться к экс-жене Глэдис: он извинился за свою ошибку, после чего пара справила вторую свадьбу; супруги до сих пор продолжают жить вместе.

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