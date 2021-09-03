В жизни повезло не всем: как сложились судьбы победительниц 'Мисс Украина'. Фото

Организаторы конкурса "Мисс Украина 2021" показали новую корону победительницы, состоящую из белого золота, 1250 бриллиантов и 27 сапфиров. Основатель компании Jacob&Co, Джейкоб Арабо, наденет ее на голову самой красивой девушке Украины уже в октябре.

OBOZREVATEL решил вспомнить победительниц конкурса "Мисс Украина" прошлых 10 лет и узнать, как они выглядят и чем сейчас занимаются.

"Мисс Украина 2010" – Екатерина Захарченко

Одесситка Екатерина Захарченко после победы в национальном конкурсе поехала представлять Украину на "Мисс Мира 2010" в Китае. Правда, она так и не прошла в топ-20.

После конкурса Жан Клод Ван Дамм, который был одним из членов жюри, предложил Захарченко сняться в его фильме. Украинка согласилась и сыграла роль невесты в фильме "Игры киллеров". Это первая и пока единственная работа в ее фильмографии.

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"Мисс Украина 2011" – Ярослава Куряча

На международном конкурсе "Мисс Мира" в 2011 году красавица из Винницы вошла в число 15 самых красивых участниц. До конкурса она занималась хореографией и преподавала танцы в музыкальной школе поселка Стрижавка, а после победы в "Мисс Украина" красавица возглавила модельную школу в Виннице.

В прошлом году стало известно, что Ярослава родила дочь.

"Мисс Украина 2012" – Карина Жиронкина

Харьковчанка Карина Жиронкина после победы поехала в Китай, чтобы достойно представить нашу страну на международной арене. Однако, ей не удалось пройти в первую двадцатку красавиц.

Некоторое время модель встречалась с бывшим мужем Санты Димопулос Андреем Джеджулой. Кроме того, известно, что она профессионально занималась фитнесом и была участницей 5-го Чемпионата Мира WBPF.

"Мисс Украина 2013" – Анна Заячковская

Украинская модель побывала на конкурсе "Мисс Мира 2013" в Индонезии. Жительница Ивано-Франковска вошла в Топ-15 участниц конкурса. Во время Революции Достоинства девушка приехала в Киев и помогала волонтерам.

В 2016-м в СМИ попала информация о ее несчастливом браке. Обладательница титула "Мисс Украина 2013" полтора года пробыла замужем за итальянцем, пока не сбежала от него из-за побоев.

Аня забрала из миланского особняка документы и 6000 евро, которые хранились в семейном сейфе, а после вернулась в Киев.

"Мисс Украина 2014" – Адриана Хасаншин

19-летняя студентка изо Львова представляла Украину на конкурсе Мисс Мира в Британии. Она поразила судей конкурса необычным образом – "Ангел мира". Однако, это не помогло ей пройти в финал.

Сейчас Адриана замужем. Вместе с супругом Юрием бывшая модель растит сына Марка.

"Мисс Украина 2015" – Кристина Столока

Кристина Столока также отправилась за границу представлять нашу страну на международном конкурсе, но не смогла пройти в двадцатку самых красивых девушек планеты.

По словам Кристины, настоящей любви она пока не нашла.

"Мисс Украина 2016" – Александра Кучеренко

Известная телеведущая и жена Дмитрия Комарова выиграла конкурс в 2016 году. На момент участия в конкурсе ей было 19 лет, однако корону "Мисс Мира" ей так и не удалось получить.

Александра познакомилась с будущем мужем на "Мисс Украина 2016". Комаров в том году был в составе жюри. Их отношения завязались уже после конкурса, когда они начали общаться на тему благотворительных проектов.

"Мисс Украина 2017" – Полина Ткач

Победительница "Мисс Украина 2017" Полина Ткач в одном из интервью рассказывала, что старается быть как можно более разносторонней.

Раньше она занималась спортивно-бальными танцами, живописью, фотографией, посещала различные тренинги, увлекалась катанием на лыжах и многое другое.

Полина до сих пор не замужем, но влюблена. Сейчас девушка занимается семейным ресторанным бизнесом.

"Мисс Украина 2018" – Леонила Гузь

Девушка из Херсонской области победила в национальном конкурсе в 2018 году. Любопытно, что корону она получила не с первого раза.

Сначала "Мисс Украина 2018" стала 23-летняя Вероника Дидусенко, которая скрыла от организаторов, что была замужем и у нее есть сын.

Леонила Гузь сейчас живет в Киеве, ведет блог и развивает свою модельную карьеру.

"Мисс Украина 2019" – Маргарита Паша

Маргарита стала самой скандальной "Мисс Украина" за все годы. Так, сначала она отказалась давать интервью Кате Осадчей на украинском языке, а во время празднования Дня ООН в Украине Паша не смогла ответить, чей Крым.

Сейчас Паша часто путешествует по миру и ведет блог о спорте и правильном питании.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса организаторы решили отказаться от проведения конкурса "Мисс Украина 2020" в масштабном формате.

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