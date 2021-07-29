В Киеве прошел кастинг конкурса 'Мисс Украина Вселенная': как выглядят претендентки на титул самой красивой. Фото

Кастинг участниц на конкурс "Мисс Украина Вселенная" состоялся в Киеве, в среду, 28 июля. В этот раз его не стали проводить в публичном месте.

По словам президента конкурса Анны Филимоновой, она попыталась создать для девушек комфортную атмосферу и приватность. Об это она рассказала для "ТаблоID".

"Я решила создать девушкам максимально комфортную атмосферу и приватность. Чтобы они четко понимали, что такое конкурс "Miss Universe", его ценности, кто его владельцы, и что такое на самом деле подготовка к нему - это большая нагрузка, как подготовка к Олимпиаде у спортсменок", – подчеркнула Анна.

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Она отметила, что акцент постарались сделать на общение. Также для девушек провели лекцию от победительницы "Мисс Украина Вселенная" Елизаветы Ястремской.

Стоит отметить, кастинг прошел без этапа дефилирования в купальниках. Филимонова подчеркнула, что "возможно со временем выход в купальнике отменят, поскольку хотят показать девушек максимально этично и без старых стереотипов".

Также президент конкурса ответила на вопрос: изменились ли девушки в равнении с предыдущими годами:

"Они меняются каждый год. Я столько поколений девушек уже видела и все разные. У всех, кто пришел на кастинг, прослеживается четкая позиция: все хотят добиться успеха, развить свой личный бренд, сделать имя или благодаря популярности, который дает конкурс, привлечь внимание к своему бизнесу или бренда", – рассказывает она.

Анна подчеркнула, что "время пустышек, мечтающих удачно выйти замуж – прошло".

"Все девушки выражают намерение зарабатывать сами. Становятся личностями. Были девушки, которые признались, что видят себя в политике или социальной жизни. И уже многого достигли в сфере международных отношений. Мыслят прогрессивно. их искренне волнуют вопросы экологии, помощи детям с инвалидностью", – уверяет Филимонова.

На кастинг пришли девушки из абсолютно разных сфер:

"Пришли бизнеследи, много спортсменок, была девушка, которая работает следователем и насмешила нас фразой "я своих преступников всех люблю". Была балерина, врач-косметолог, девушка, которая работает на пасеке и делает мед, владелица фитнес-клуба, блогеры и СММ специалист. Стилист и дизайнер одежды", – рассказала Филимонова.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что среди кандидаток национального конкурса "Мисс Украина" больше всего не подходят девушки по росту или возрасту. Таким образом в этом году организаторы подняли возрастной ценз.