'Мисс Украина 2021' получит корону за 3 млн долларов: как выглядит украшение. Фото

Организаторы национального конкурса "Мисс Украина" презентовали корону, которую вручат самой красивой украинке 2021 года. Ее стоимость составляет 3 миллиона долларов (81 миллион гривен).

Украшение создал узбекский мастер Джейкоб Арабо, которого называют "алмазным королем". Соответствующий пост опубликовали на странице в Instagram конкурса красоты (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что корона изготовлена из белого золота и инкрустирована 300 каратами драгоценных камней. На украшении есть 27 сапфиров и 1 250 бриллиантов, а на создание потратили три месяца.

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К слову, кроме короны победительница конкурса "Мисс Украина 2021" получит денежный приз в размере 500 тысяч гривен. Также она полетит в Пуэрто-Рико, где представит страну на международном конкурсе красоты "Мисс Мира 2021".

Что известно о конкурсе "Мисс Украина"

Ранее в украинском конкурсе могли принять участие девушки от 17 до 24 лет и с ростом минимум 170 см.

В этом году впервые в истории конкурса перед финалом снимут реалити-шоу, которое откроет эксклюзивную информацию об участницах и покажет бэкстейдж мероприятия. Победительница финала конкурса "Мисс Украина-2021" представит Украину на международном конкурсе Miss World в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

Ранее писали о том, что конкурс "Мисс Украина" оказался под угрозой срыва, ведь организаторы не могут найти 25 девушек без "запятнанной" репутации. По условиям, у конкурсанток не должно быть имплантов, наколотых губ, наращенных волос и татуировок.

Позже глава оргкомитета национального конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова рассказала, что среди кандидаток больше всего не подходят девушки по росту или возрасту. Таким образом в этом году организаторы подняли возрастной ценз от 17 до 26 лет (раньше было до 25 лет) и рост нужно иметь от 168 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы 29 фото победительниц конкурса красоты "Мисс Украина".