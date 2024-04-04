За последний год в украинском информационном пространстве произошло множество громких скандалов. Если для кого-то они закончились дискуссией в сети, то многие испытали сокрушительный репутационный кризис.

Предлагаю сегодня вспомнить самые громкие скандалы и рассказать, чем же все закончилось.

В прошлом году украинская блогер Даша Квиткова, нарушив правила дорожного движения, спровоцировала элитную автотрощу на окраине Киева, что привлекло внимание большого количества СМИ. Пострадали несколько автомобилей, а сама блогер заявила, что не нарушала правил, и открещивалась от каких-либо обвинений. Очевидцы и потерпевшие заявили, что Даша начала движение автомобиля на красный свет. Девушка в свою очередь сказала, что это неправда, и из нее вообще едва ли не требуют деньги и хотят воспользоваться популярным именем. Суд длился более полугода. Приговор был следующим – Даша Квиткова виновна в ДТП. Блогер никак не комментировала решение суда и избегает каких-либо упоминаний этой ситуации.

Певица Анна Тринчер попала в перепалку с волонтером. Дело в том, что одна волонтерша собирала материал для изготовления окопных свечей. Она увидела в сторис Анны, что та готова выслать ненужный ей парафин. Женщина сконтактировала с представителями Тринчер, а те уже оформили посылку и выслали волонтеру Новой Почтой. К удивлению, женщина получила где-то 200 грамм парафина, который упаковали в десятикилограммовую коробку. Недоразумение и нежелание Тринчер самой непосредственно принять участие в этом привело к некрасивой ситуации, которая подчеркнула полное отсутствие Анны в волонтерской помощи. Напомню, что певица не публикует сборы и репосты сборов в своем Instagram, чтобы не урезать охват страницы.

Этой зимой блогер Таня Пренткович попала в скандал национального масштаба. Женщина уехала со своими детьми и близким окружением на отдых на Мальдивах, но магическим образом на острове она оказалась вместе со своим парнем Андреем Гонковским, который пересекал границу как волонтер. Дальше множество видео с извинениями и оправданиями, но несколько дней назад Гонковский заявил в Instagram о том, что вынужден покинуть страну из-за угроз и недоразумений с украинцами. И теперь звездная пара, не желая того, эмигрирует подальше от родного дома.

Также этой зимой новоиспеченная невеста и модная художница Соня Морозюк собиралась замуж за Романа Гринкевича, семья которого обворовывала Министерство обороны на миллиарды гривен. Соня отошла от нее, сообщила о расставании с любимым, а сама затихла. Однако начало появляться множество расследований о самой художнице и оказалось, что вся ее популярность – это искусственный спектакль, сгенерированный для нее любимыми мужчинами. Морозюк исчезла из информационного поля и редко появляется в публичном пространстве. Имела попытку отбелиться в интервью у Гордона, но еще больше зашкварилась. Девушка так и не смогла четко, понятно и по фактам дать ответы на волнующие общество вопросы. Художница надеется пережить бурю, но обмана не забудут.

Психолог Спартак Суббота занял особую нишу и безоговорочную любовь в сердцах сотен тысяч украинок. Но эта любовь была достаточно короткой. Как оказалось, Спартак – самый обычный мошенник без профильного образования. Суббота не смог отбелить свое имя и работает ныне с узким кругом оставшихся сторонников. А вот его партнер по подкастам Женя Янович смог переобуться в воздухе, откреститься от дружбы с мошенником и занять новую нишу – открыл собственное вечернее шоу, популярное среди зрителей.

О зашкварных интервью Насти Каменских, Олега Винника, поведении предателей, молчунов и беглецов – отдельная история. В нашей подборке лишь часть самых громких скандалов, ведь каждый день в нашем обществе что-то происходит, каждый день появляются истории, продолжающие удивлять и шокировать. Да, мы часто ссоримся между собой, но это наша особенность, мы – украинцы, и, несмотря на все объединенные главной целью – победа Украины, безопасное будущее и процветание Родины.