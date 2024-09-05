Российский эксрежиссер-постановщик детской программы "Ералаш" Илья Белостроцкий будет освобожден от наказания по делу о педофелии – кинематографист был осужден на 6,5 лет за развращение 13-летнего мальчика. Россиянина "помиловали" благодаря его участию в так называемой "СВО".

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Белостроцкий, добровольцем отправившийся воевать против Украины прямо из-за решетки, был награжден медалью "За спасение погибавших" от рук кровавого диктатора Владимира Путина.

О "снятии наручников" с Z-патриота сообщили росмедиа. Ранее пропагандисты заявляли, что "бывшего зека", как называет себя сам Белостроцкий, наградили за то, что он будто-бы спас от гибели своего командира.

Летом прошлого года россиянин был приговорен к 14 годам колонии по делу о развращении несовершеннолетнего мальчика. Впоследствии наказание смягчилось почти вдвое – до 6,5 лет. Как утверждал скандальный режиссер, представители Минобороны приехали в колонию в октябре 2023-го с "выгодным" предложением.

Недолго думая Белостроцкий согласился подписать контракт, чтобы принять участие в войне. Впоследствии кинематографист стал медиком в штурмовом отряде для заключенных и осужденных. От статьи его освободили еще за первую полученную государственную награду, а в конце августа 2024 бывший режиссер "Ералаша" получил новую – медаль "Жукова".

Последнюю награду Белостроцкому присвоили за то, что он продолжил выполнять задачи, несмотря на сломанную лодыжку. Россиянин поделился своей радостью – теперь он сможет съездить в отпуск и посетить 77-летнюю мать.

Интересно, что ранее россиянин заявлял, что идет на войну не с целью убивать украинцев. Он хотел "отомстить гадам, упекшим его за решетку". Он также объяснил свое решение тем, что хочет быть нужным народу "хоть где-то". Подробности – в нашем материале.

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