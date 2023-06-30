Остапа Ступку будут судить за ДТП, которое он устроил в центре Киева: что известно

Известного украинского актера Остапа Ступку будут судить за ДТП, которое он устроил 4 апреляв Голосеевском районе Киева, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее артисту избрали меру пресечения в виде домашнего ночного ареста, под которым он должен находиться до 5 июля.

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Обвинительный акт в отношении Ступки был направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Стоит отметить, что прокуратура не называет имя фигуранта. Впрочем, согласно обстоятельствам дела можно догадаться, что речь идет именно об актере.

Напомним, авария произошла по улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что Ступка выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное авто, где в это время за рулем сидел 38-летний водитель. Потерпевшего срочно госпитализировали с серьезными травмами, а актер поехал в отделение полиции.

Предварительно Ступка, как утверждают некоторые инсайдеры в СМИ, пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако все равно отправился в изолятор. Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови звезды составлял 1,62 промилле при норме 0,3.

6 апреля в зале Шевченковского суда актеру избрали меру пресечения. Как мы уже писали выше, народный артист Украины должен был два месяца провести под ночным домашним арестом.

После освобождения Ступка публично извинился перед потерпевшим и пообещал, что будет всячески ему помогать с лечением. Позже и сам пострадавший дал комментарий касательно этого инцидента. Он раскрыл, что три дня провел без сознания в реанимации, перенес операцию и продолжает лечение, а вот звезду-виновника аварии мужчина практически не видел, несмотря на его обещания помогать.

Как писал OBOZREVATEL, в Национальном академическом театре имени Ивана Франко публично отреагировали на ДТП. Там считают, что авария – это не причина увольнять актера.

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