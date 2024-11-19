'Остановилось сердце': в сети запустили фейк о смерти Виктора Павлика, жена певца отреагировала

На просторах украинских соцсетей начала распространяться информация, что якобы отечественный певец Виктор Павлик умер от остановки сердца. Шокированная жена артиста Екатерина Репяхова вышла на связь и отметила, что эти заявления совершенно не соответствуют действительности.

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Соответствующее сообщение появилось на Instagram-странице женщины. Избранницу знаменитости возмутило распространение подобной дезинформации, поэтому она настроена наказать виновных.

В Stories Екатерина Репяхова показала, что наткнулась на пост о смерти своего любимого мужчины в Facebook. В заголовке к фейковой новости говорилось, что знаменитость якобы отошел в засветы из-за остановки сердца. В подтверждение информации автор решил добавить фото Виктора Павлика из больницы, когда он восстанавливался после сложной операции.

"Извините, но Facebook это какая-то помойка", – написала украинка.

Екатерина Репьяхова дала понять, что не собирается просто так оставить эту ситуацию. Она обратилась к своим подписчикам с вопросом, есть ли среди них юристы, которые могут помочь наказать виновных.

Напомним, в мае этого года украинский артист пережил сложную операцию на сердце, длившуюся четыре часа. Тогда Виктор Павлик попал в реанимацию и несколько дней восстанавливал силы перед тем, как встать на ноги и вернуться к работе.

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