'Четыре часа операции, полчаса остановки сердца': Виктор Павлик попал в реанимацию. Фото

Украинский певец Виктор Павлик пережил сложную операцию на сердце, которое на полчаса перестало биться. Артист попал в реанимацию и несколько дней восстанавливал силы перед тем, как встать на ноги и вернуться к работе.

О сложных 10 днях и моменте, когда жизнь звезды висела на волоске, рассказала его жена Екатерина Репяхова. Она была с мужем в эти дни, но одновременно снимала контент, чтобы не показывать свое состояние подписчикам в Instagram.

"10 дней в больнице, четыре часа операции, пол часа остановки моего любимого сердца, полчаса аппарата искусственного кровообращения, двое суток в реанимации, полсуток ИВЛ и ожидание, когда начнет дышать сам. Двое суток без связи и двое суток бесконечных звонков в реанимацию. Когда впервые пришла в реанимацию, он не разговаривал, ничего не спрашивал и даже не радовался мне", – поделилась блогерша.

У Виктора Павлика был врожденный порок, из-за чего врачи год пытались убедить его сделать операцию. Однако певец наотрез отказывался, пока ситуация не стала критической.

Екатерина Репяхова рассказала, что испытала шок, когда зашла в реанимацию. Полегчало ей, только когда Виктора Павлика перевели в обычную палату.

На фото из больницы он уже ходит и улыбается, а через неделю после операции даже взял в руки гитару.

Как писал OBOZ.UA, Екатерина Репяхова рассказывала, что медики не на шутку испугали ее диагнозом маленького сына. Слова врача даже довели молодую маму до слез. Подробнее – в нашем материале.

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