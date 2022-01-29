Осталась надежда только на Господа Бога: Притула ответил Егоровой на пост о видеопародии

Политик и шоумен Сергей Притула прокомментировал ролик с его участием, который опубликовала телеведущая и актриса Снежана Егорова. Речь идет о видео, на котором он пародирует Дмитрия Добкина.

Свой ответ политик озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 28 января. Отметим, что на том видео, вышедшем еще в 2018 году, Притула изображал Добкина в неадекватном состоянии. Егорова опубликовала в Facebook этот ролик несколько дней назад и заявила, что шоумен якобы "под действием наркотиков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Ведущий спросил у Притулы, что он может ответить Егоровой.

Тот сказал, что в данном случае осталась надежда только на Бога.

"Там только остается надежда на помощь Господа Бога. Может он как-то поможет той женщине пережить сложные для нее времена, потому что на здоровую голову такое не делается", – сказал политик.

Отметим, что ранее в своем Instagram Притула уже объяснял, что пародия делалась еще в 2018 году, а ролик начали разгонять уже в 2021-м и 2022-м, обвиняя его в неадекватном состоянии.

Напомним, что ранее Егорова публично поддержала президента страны-агрессора России Владимира Путина, за что ее жестко раскритиковали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году журналисты засняли, как нардеп из тогдашнего "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин вел себя очень странно в зале Верховной Рады.