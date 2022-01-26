Украинцы раскритиковали Снежану Егорову из-за поддержки Путина: отправляйте ее на Московию

Украинскую телеведущую и актрису Снежану Егорову, которая публично поддержала президента страны-агрессора России Владимира Путина, жестко раскритиковали в сети. Интернет-пользователи уверены, что знаменитость хочет привлечь к себе внимание громкими заявлениями и порекомендовали коллаборантке "отправиться в Московию".

О поддержке политика-оккупанта Егорова сообщила на личной странице в Facebook. OBOZREVATEL собрал комментарии в своем Facebook-аккаунте под новостью о телеведущей и ее позиции.

Пользователей сети шокировало признание украинской звезды. Без стеснений они высказывали свои негативные заключения касательно позиции киевлянки. По мнению комментаторов, в условиях угрозы военного нападения на Украину и уничтожения государства военным способом, должен существовать закон, лишающий таких "физических лиц" украинского гражданства и "вытесняющий их за пределы страны".

Видео дня

Читатели вспомнили, что Егорова является многодетной матерью – она воспитывает трех дочерей и двоих сыновей. Интернет-пользователи предположили, что "детям должно быть очень стыдно за маму".

Также комментаторы писали: "Не так страшны чужие вши, как свои гниды", "Ей надо какую-то таблетку. Что она несет?", "О ней все забыли, поэтому она решила таким образом привлечь к себе внимание", "А почему она еще в Украине? Ее гнать надо с*аным веником" "Отправьте к*рву на Московию".

Высказывали свое мнение и читатели Telegram-канала. Они предложили Егоровой повторить свое заявление перед бойцами, которые защищали и продолжают защищать родину на востоке Украины.

Напомним, Снежана Егорова сделала скандальное заявление: "Я поддерживаю Владимира Путина!" Она призвала соотечественников посмотреть видео с главой РФ на пропагандистском ресурсе. Кроме того, телеведущая написала, что все эти годы Украину "уничтожали изнутри".

Коротко о знаменитости:

Снежана Егорова – 49-летняя украинская актриса и телеведущая. Ведущая шоу "Народная звезда". Родилась 23 февраля 1972 года в городе Новая Каховка. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого в 1993 году. В 2006-м участвовала в театральном проекте Алексея Лисовца "Нас поменяли телами", а также в TV-проекте "Танцы со звездами".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Оксана Байрак осудила украинскую власть из-за запрета въезда в страну российского актера Дмитрия Харатьяна. Тот попал в базу "Миротворца", поскольку незаконно посещал оккупированный Крым с 2014 года.