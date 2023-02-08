Оскароносный режиссер Хазанавичус побывал в Буче и Ирпене: он стал первым послом United24 во Франции. Фото

Знаменитый французский режиссер, сценарист и актер Мишель Хазанавичус, которого накануне заметили на железнодорожном вокзале в Киеве, стал новым амбассадором фандрайзинговой платформы UNITED24. В новом статусе он посетил полуразрушенные российскими оккупантами Бучу и Ирпень.

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Сопровождала кинодеятеля известная украинская теннисистка и посол UNITED24 Элина Свитолина. Фото их поездки появились на странице платформы в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Спортсменка и режиссер, в частности, посетили храм Апостола Андрея Первозванного в Буче, побывали в уничтоженном вражескими снарядами доме культуры в Ирпене, на стадионе "Чемпион" и возле зданий из программы "Восстановление Украины".

Успели пообщаться с Хазанавичусом по видеосвязи украинский футболист Андрей Шевченко и боксер Александр Усик, которые также являются послами UNITED24.

О начале сотрудничества с обладателем "Оскара" рассказал и президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что Хазанавичус стал первым голосом UNITED24 во Франции, а также выразил надежду, что этот голос будет звучать мощно как в родной стране режиссера, так и во всем мире.

Напомним, в январе этого года кинодеятель передал на восстановление городской больницы в Изюме 125 тыс. евро. Такую сумму кинозвезда собрал с помощью аукциона, к которому присоединились всемирно известные артисты. Например, актер Том Хенкс передал печатную машинку из своей собственной коллекции, а его коллега Натали Портман – несколько редких плакатов со своими автографами.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно картина Хазанавичуса вызвала скандал на Каннском кинофестивале в 2022 году. Все из-за названия комедии о зомби – "Z". Пользователям сети это показалось неуместным, учитывая, что инициал Z использует армия российских оккупантов для идентификации своей военной техники в войне против Украины.

Позже Хазанавичус сменил название фильма на Coupez! ("Режь"). Он пошел на этот шаг, чтобы выразить поддержку Украине в войне с Россией и не ассоциировать кинокартину с вторжением РФ.

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