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Фестиваль в Каннах откроет фильм с названием "Z": он про зомби, но не русских

Анна Кравчук
Кино
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Фестиваль в Каннах откроет фильм с названием 'Z': он про зомби, но не русских

Организаторы ежегодного кинематографического фестиваля в Каннах огласили список фильмов, попавших в программу мероприятия. Открывать юбилейный 75-й конкурс выпала честь французскому режиссеру и сценаристу Мишелю Хазанавичусу и его комедии о зомби под названием "Z".

Об этом сообщается на официальном аккаунте фестиваля в Twitter. Пользователям сети такое название киноленты показалось неуместным, учитывая, что инициал Z использует армия российских оккупантов для идентификации своей военной техники в войне против Украины.

Французское кино о зомби, которое в российском переводе называется "Окончательный монтаж", стало ремейком японского фильма 2017 года One Cut of the Dead. 17 мая комедию "Z" покажут вне конкурса на открытии Каннского кинофестиваля.

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Комедия о зомби под названием "Z" откроет Каннский кинофестиваль

"Итак, вся команда, после почти двухмесячного наблюдения за войной и геноцидом в Европе, считает хорошей идеей открыть фестиваль фильмом с таким названием и темой? спасибо за солидарность", "Надеюсь, в Каннах режиссеру Мишелю Хазанавичусу объяснят, что обвешивать Лазурный берег постерами с названием "Z" сейчас не лучшее время (даже если это фильм про зомби)", – прокомментировали новость в Интернете.

Комедия о зомби под названием "Z" откроет Каннский кинофестиваль

Кроме того, несмотря на то, что ранее фестиваль выступил с заявлением о запрете присутствовать на конкурсе официальным делегациям из РФ, российский режиссер Кирилл Серебренников и его картина "Жена Чайковского" все же представлены в программе. Кинодеятель выступил против войны в Украине и осудил путинский режим, поэтому его готовы принять в Каннах.

Известно, что в художественном фильме о супруге композитора Антонине Милюковой есть фрагмент, где рэпер Оксимирон, который также поддержал Украину и осудил агрессию Кремля, читает рэп.

Соревноваться за "Золотую пальмовую ветвь" будут и украинские кинорежиссеры. В категории "Особый взгляд" представлена картина Максима Наконечного Butterfly Vision, а также пройдет спецпоказ фильма Сергея Лозницы "Естественная история разрушения".

Всего этом году в качестве претендентов на участие в фестивале было представлено 2200 кинолент. Из них организаторам пришлось выделить всего 49 работ.

Программа кинофестиваля в Каннах–2022:

Фильм открытия:

  • "Z", Мишеля Хазанавичуса

Вне конкурса:

  • "Топ Ган: Мэверик", Джозеф Косински

  • "Элвис", Баз Лурман

  • "Ноябрь", Седрик Хименес

  • "Три тысячи лет тоски", Джордж Миллер

  • "Маскарад", Николя Бедос

Премьеры:

  • "Наш брат", Рашид Бушареб

  • Nightfall, Марко Беллоккьо

  • "Додо", Панос Х. Котрас

  • "Ирма Веп", Оливье Ассайяс

"Особый взгляд":

  • Butterfly vision, Максим Наконечный

  • CORSAGE, Мари Кройцер

  • "Зверь", Райли Кио

  • "План 75", Тиэ Хаякава

  • Domingo and the midst, Ариэль Эскаланте Меза

  • Sick of Myself, Кристоффер Боргли

  • All the people I’ll never be, Дэйви Чоу

  • "Метроном", Александру Белк

  • Burning days, Эмин Элпер

  • LES PIRES, Роман Гере

"Основной конкурс":

  • "Жена Чайковского", Кирилл Серебренников

  • "Братья Лейлы", Саид Рустаи

  • "Звезды в полдень", Клер Дени

  • "Преступления будущего", Дэвид Кроненберг

  • Showing up, Келли Райхардт

  • Decision to leave, Пак Чхан-ук

  • "Треугольник печали", Рубен Эстлунд

  • RMN, Кристиан Мунджиу

  • "Ностальгия", Марио Мартоне

  • "Брокер", Хирокадзу Корээда

  • "Время армагедона", Джеймс Грей

  • "Близко", Лукас Донт

  • Tori and Lokita, Братья Дарденн

  • Les Amandiers, Валерия Бруни-Тедески

  • Holy Spider, Али Аббаси

  • Очередной Арно Деплешен

  • Boy from Heaven, Тарик Салех

  • HI-HAN, Ежи Сколимовский

Как писал OBOZREVATEL ранее, французский дом моды Louis Vuitton выпустил новую коллекцию ювелирных изделий LVVolt. На браслетах, серьгах и кольцах заметны две буквы L и V, напоминающие вместе символ Z. В сети раскритиковали бренд.

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