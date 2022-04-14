Фестиваль в Каннах откроет фильм с названием 'Z': он про зомби, но не русских

Организаторы ежегодного кинематографического фестиваля в Каннах огласили список фильмов, попавших в программу мероприятия. Открывать юбилейный 75-й конкурс выпала честь французскому режиссеру и сценаристу Мишелю Хазанавичусу и его комедии о зомби под названием "Z".

Об этом сообщается на официальном аккаунте фестиваля в Twitter. Пользователям сети такое название киноленты показалось неуместным, учитывая, что инициал Z использует армия российских оккупантов для идентификации своей военной техники в войне против Украины.

Французское кино о зомби, которое в российском переводе называется "Окончательный монтаж", стало ремейком японского фильма 2017 года One Cut of the Dead. 17 мая комедию "Z" покажут вне конкурса на открытии Каннского кинофестиваля.

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"Итак, вся команда, после почти двухмесячного наблюдения за войной и геноцидом в Европе, считает хорошей идеей открыть фестиваль фильмом с таким названием и темой? спасибо за солидарность", "Надеюсь, в Каннах режиссеру Мишелю Хазанавичусу объяснят, что обвешивать Лазурный берег постерами с названием "Z" сейчас не лучшее время (даже если это фильм про зомби)", – прокомментировали новость в Интернете.

Кроме того, несмотря на то, что ранее фестиваль выступил с заявлением о запрете присутствовать на конкурсе официальным делегациям из РФ, российский режиссер Кирилл Серебренников и его картина "Жена Чайковского" все же представлены в программе. Кинодеятель выступил против войны в Украине и осудил путинский режим, поэтому его готовы принять в Каннах.

Известно, что в художественном фильме о супруге композитора Антонине Милюковой есть фрагмент, где рэпер Оксимирон, который также поддержал Украину и осудил агрессию Кремля, читает рэп.

Соревноваться за "Золотую пальмовую ветвь" будут и украинские кинорежиссеры. В категории "Особый взгляд" представлена картина Максима Наконечного Butterfly Vision, а также пройдет спецпоказ фильма Сергея Лозницы "Естественная история разрушения".

Всего этом году в качестве претендентов на участие в фестивале было представлено 2200 кинолент. Из них организаторам пришлось выделить всего 49 работ.

Фильм открытия:

"Z", Мишеля Хазанавичуса

Вне конкурса:

"Топ Ган: Мэверик", Джозеф Косински

"Элвис", Баз Лурман

"Ноябрь", Седрик Хименес

"Три тысячи лет тоски", Джордж Миллер

"Маскарад", Николя Бедос

Премьеры:

"Наш брат", Рашид Бушареб

Nightfall, Марко Беллоккьо

"Додо", Панос Х. Котрас

"Ирма Веп", Оливье Ассайяс

"Особый взгляд":

Butterfly vision, Максим Наконечный

CORSAGE, Мари Кройцер

"Зверь", Райли Кио

"План 75", Тиэ Хаякава

Domingo and the midst, Ариэль Эскаланте Меза

Sick of Myself, Кристоффер Боргли

All the people I’ll never be, Дэйви Чоу

"Метроном", Александру Белк

Burning days, Эмин Элпер

LES PIRES, Роман Гере

"Основной конкурс":

"Жена Чайковского", Кирилл Серебренников

"Братья Лейлы", Саид Рустаи

"Звезды в полдень", Клер Дени

"Преступления будущего", Дэвид Кроненберг

Showing up, Келли Райхардт

Decision to leave, Пак Чхан-ук

"Треугольник печали", Рубен Эстлунд

RMN, Кристиан Мунджиу

"Ностальгия", Марио Мартоне

"Брокер", Хирокадзу Корээда

"Время армагедона", Джеймс Грей

"Близко", Лукас Донт

Tori and Lokita, Братья Дарденн

Les Amandiers, Валерия Бруни-Тедески

Holy Spider, Али Аббаси

Очередной Арно Деплешен

Boy from Heaven, Тарик Салех

HI-HAN, Ежи Сколимовский

Как писал OBOZREVATEL ранее, французский дом моды Louis Vuitton выпустил новую коллекцию ювелирных изделий LVVolt. На браслетах, серьгах и кольцах заметны две буквы L и V, напоминающие вместе символ Z. В сети раскритиковали бренд.