Обладатель ''Оскара'', режиссер Мишель Хазанавичус прибыл в Киев. Фото на столичном вокзале

Знаменитый французский режиссер, сценарист и актер Мишель Хазанавичус прибыл в Украину. Обладателя "Оскара" заметили на железнодорожном вокзале в Киеве.

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Сопровождала звезду украинская пиарщица и общественная деятельница, которая инициировала запуск фандрайзинговой платформы UNITED24, Ярослава Гресь. Снимок оскароносного режиссера на входе в столичный вокзал появился в Telegram-канале этой самой платформы.

"Мишель Хазанавичус, режиссер фильма "Артист", обладатель премии "Оскар", прибыл в Киев", – информирует подпись под фото, которое было опубликовано утром 7 февраля.

Цель визита кинодеятеля в Украину не разглашается. Можно лишь предположить, что Хазанавичус станет новым амбассадором UNITED24, чтобы рассказывать мировой общественности правду о кровавой войне в нашей стране.

Стоит отметить, что в январе этого года режиссер передал на восстановление городской больницы в Изюме 125 тысяч евро. Такую сумму кинозвезда собрал при помощи аукциона, к которому присоединились всемирно известные артисты. Например, актер Том Хенкс передал печатную машинку из своей собственной коллекции, а его коллега Натали Портман – несколько редких плакатов со своими автографами.

Всего, как сообщали "Суспільне: Культура", удалось собрать 250 тысяч евро. Из них половину режиссер направил на инициативу UNITED24, а еще половину – Фундации Елены Зеленской, которая, в частности, занимается восстановлением больницы в Изюме.

Также добавим, что именно картина Хазанавичуса вызвала скандал на Каннском кинофестивале в 2022 году. Все из-за названия комедии о зомби – "Z". Пользователям сети это показалось неуместным, учитывая, что инициал Z использует армия российских оккупантов для идентификации своей военной техники в войне против Украины.

Позже Хазанавичус сменил название фильма на "Coupez!" ("Режь"). Лауреат премии "Оскар" пошел на этот шаг, чтобы выразить поддержку Украине в войне с Россией и не ассоциировать кинокартину с вторжением РФ.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что в Украину приезжал известный британский путешественник, телеведущий и писатель Беар Гриллс. Автора программы Man vs. Wild ("Выжить любой ценой") заметили на одной из АЗС.

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