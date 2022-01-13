Почему Орландо Блум отказался от секса и приезжал в Украину. 6 интересных фактов о звезде

Культовый голливудский актер Орландо Блум 13 января отмечает юбилей. Ему исполнилось 45 лет. Звезда "Пиратов Карибского моря", "Властелина колец" и еще около пятидесяти кинолент живет обычной жизнью, не ездит на дорогие курорты, посещает с детьми общественные пляжи и обожает жареный картофель.

Кроме того, Блум исповедует буддизм, защищает экологию и ненавидит гаджеты. OBOZREVATEL рассказывает, чем занимается известный артист и почему приезжал в Украину.

Ограничивает использование гаджетов

Видео дня

Блум редко проявляет активность в соцсетях. У актера есть только страница в Instagram. Однажды он заявил, что интернет его пугает. Орландо рассказал, что использует ежедневно только смарт-часы, которые контролируют качество сна и состояние здоровья. Карантин также заставил его скачать Zoom для конференций с коллегами. Вместо времени, проведенного в смартфоне, звезда Голливуда предпочитает тренировку в спортзале или катание на велосипеде.

Буддизм

Блум с 16 лет исповедует буддизм и каждый день по 20 минут поет религиозные песни. Известный актер назвал религию "якорем" в жизни. По его словам, вера подарила покой и помогла выбраться из запутанных канатов славы.

Орландо полгода соблюдал целибат в 2015 году. На идею актера подтолкнул друг, которому Блум жаловался на очень несчастную жизнь без постоянных отношений. Воздержание от секса помогло разобраться в себе и завести крепкие семейные отношения с певицей Кэти Перри в 2016 году.

Защищает экологию

Религия Блума основывается на идее бережного отношения к людям и окружающей среде. Орландо Блум поставил в доме в Лондоне солнечные батареи, сортирует мусор для переработки и утилизирует использованные лампочки. Голливудский актер в хороших отношениях с эко-активистами Леонардо Ди Каприо и Гретой Тунберг, вместе с ними он посещал акции и митинги за сохранение природы.

Посол доброй воли

Орландо является послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2016 году он посетил Украину с миротворческой миссией. Блум был на Донбассе и общался с учениками школ Славянска. Актер поддержал детей, пострадавших от войны. По его словам, ребенок в чрезвычайных ситуациях заслуживает "шанса на светлое будущее".

Кроме того, Орландо часто ездит и поддерживает народы Африки, Индии и других бедных стран. В рамках работы в благотворительной организации он посещал Непал, где внес весомый вклад в развитие санитарных и учебных программ.

Скромный отдых

В отличие от всех голливудских звезд, которые покупают для отпуска острова в океане и летают только на частных самолетах, Орландо предпочитает отдыхать скромно, но с экстримом. Блум прыгал с парашютом, плавал по горным рекам, покорял волны на доске и катался по горам на велосипеде. Однажды актер отправился в Арктику на ледоколе, где жил в маленькой каюте. Все время он работал на корабле наравне со всеми моряками.

Примерный семьянин

Орландо дважды женат и воспитывает двоих детей. Сейчас он в браке с Кэти Перри, которая в 2020 году подарила ему дочь. Жена также является послом ЮНИСЕФ. Супруги растят детей простыми людьми, поэтому не разрешают лишней роскоши. Их можно часто увидеть вместе на прогулке в Лос-Анджелесе. С детьми они посещают общественный пляж и учатся серфить. Любимое блюдо семейства – жареный картофель с беконом.

Ранее OBOZREVATEL писал: