Орландо Блум заявил о нехватке секса с Кэти Перри

Голливудский актер Орландо Блум, у которого в прошлом году появилась дочь от Кэти Перри, признался, что сейчас у него мало интимных отношений с певицей.

По словам знаменитости, после рождения ребенка у них с возлюбленной не хватает секса. Такими подробностями Блум поделился в интервью изданию The Guardian.

"Секса у нас недостаточно. У нас только что родился ребенок", – сказал актер.

Стоит отметить, что Блум не впервые публично говорит об интиме. Ранее кинозвезда рассказывал, что воздерживался от секса в течение шести месяцев, пока не встретил Перри. Он подчеркивал, что этот опыт помог ему изменить отношение к женщинам, но все же это не было полезным для здоровья.

Напомним, о романе между Кэти Перри и Орландо Блумом стало известно зимой в 2016 году на афтепати "Золотого глобуса". Впрочем, через год пара рассталась, а в феврале в 2018-м снова сошлась по инициативе певицы.

На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение. Звезды планировали пожениться в июле в 2020-ом в Японии, однако пришлось внести коррективы из-за пандемии коронавируса. В августе 2020 года у пары родилась дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация, что Кэти Перри и актер Орландо Блум решили оформить свои отношения официально. Причиной таких слухов стало кольцо на пальце певицы.