Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились – СМИ

Американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум, которые в прошлом году стали родителями, решили оформить свои отношения официально.

Такой вывод сделало издание Page Six. Причиной для слухов о тайной свадьбе Кэти и Орландо послужило золотое обручальное кольцо на безымянном пальце певицы, которое засняли папарацци (чтобы просмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что звезды сейчас отдыхают на Гавайях, куда отправились вместе с семьей и друзьями. Вероятно, свадебная церемония пары состоялась именно там.

Редакция издания отметила, что пока представители Перри и Блума не ответили на их просьбу прокомментировать снимки.

Напомним, о романе между Кэти Перри и Орландо Блумом стало известно зимой в 2016 году на афтепати "Золотого глобуса". Впрочем, через год пара рассталась, а в феврале в 2018-м снова сошлась по инициативе певицы.

На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение. Звезды планировали пожениться в июле в 2020-м в Японии, однако пришлось внести коррективы из-за пандемии коронавируса. В августе 2020 года у пары родилась дочь.

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