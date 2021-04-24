'Организатор' голой фотосессии в Дубае впервые рассказал подробности о съемке

Основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, рассказал, что девушки зашли в его номер переодеться, а во время съемки были в купальниках.

Такими подробностями айтишник поделился с "РИА Новости". По словам Концова, поездку для моделей организовал украинец Виталий Гречин, с которым парень познакомился в январе.

Как сообщил россиянин, дом, в котором он жил, имеет ресторан с бассейном, в котором в тот день Гречин с девушками отдыхали и проводили фотосессии в купальниках. Концов отметил, что администрация здания дала добро на съемки.

"Фотосъемки длились довольно продолжительное время. Ко мне девушки поднялись, чтобы переодеться после съемок, и были у меня в квартире не более получаса", – сказал парень.

Айтишник подчеркнул, что на балконе модели провели буквально несколько минут, а скандальное видео снимал сосед с другого небоскреба.

"Он в тюрьме, так как снимать и выкладывать такое запрещено. В отношении меня проведена следственная проверка, оснований для возбуждения любого дела нет. Нет оснований даже для штрафа. Были проверены все возможные анализы (на алкоголь, вещества), досмотрены все вещи, телефоны, не обнаружено ровным счетом ничего", – подытожил Концов.

Напомним, сам Концов родом из Иваново, а его фирма Involta зарегистрирована в 2010 году. Как стало известно, в Дубай он приехал не так давно, примерно в ноябре-декабре. Он планировал оставаться там надолго и снял на год жилье.

До сих пор в тюрьме Дубая остается организатор голой фотосессии украинец Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.