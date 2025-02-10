Оправдал раздевание жены и обратился к Илону Маску: Канье Уэст удалился из Х после аморальных заявлений

Скандальный американский рэпер Канье Уэст удалил свою страницу в социальной сети Х после того, как обнародовал множество аморальных и оскорбительных постов. В последней публикации 47-летний артист поблагодарил миллиардера Iлона Маска за возможность "свободно выразить свое мнение".

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Музыкант также отметил, что, используя платформу, чувствовал своеобразную очистку. Он выразил благодарность и всем подписчикам, что дарили ему свое "внимание и энергию".

"Я удаляюсь с Х. Благодарен Илону за то, что он позволил мне выговориться. Это было как моральное очищение, использовать сеть как трибуну. Люблю всех вас, кто подарил мне свою энергию и внимание", – написал артист.

Стоит отметить, что до того, как Канье Уэст удалил личный аккаунт из соцсети, он сделал ряд странных публикаций. Сначала он признавался в любви к Адольфу Гитлеру, написал оскорбительные слова о евреях и назвал себя нацистом. Интересно, что супруга исполнителя Бьянка Цензори осудила такие высказывания.

"Господи, я с любовью и заботой подношу своего мужа к тебе. Сделай его сердце мягче, наполни его мудростью и добротой. Защити его от неприятностей и приведи к пониманию и уважению ко всем людям. Несмотря на наши разногласия, я люблю его. Укрепи нашу связь и помоги мне быть терпеливой. Я верю, что твоя благодать будет действовать в его сердце. Боже, благослови Израиль и весь добрый еврейский народ", – написала она.

Однако со своей стороны рэппер поделился, что планирует выпустить серию футболок со свастикой стоимостью $14.88. Такой принт на одежде он назвал "лучшим творческим перфомансом сейчас". Интересно, что для продвижения вещей он даже приобрел рекламное место на Супербоуле 2025.

Впоследствии артист решил обратиться к президенту США Дональду Трампу с призывом освободить из тюрьмы своего скандального товарища P. Diddy, обвиненного в секс-торговле людьми и рэкете. Он заметил, что его коллега, якобы, никогда не делал ничего плохого. Тогда он тоже выпустил в продажу футболку с надписью "Шон Комбз".

Не забыл Канье Уэст вспомнить в безнравственных сообщениях и свою жену Бьянку Цензори. Он оправдал ее за появление на премии Грэмми 2025 в прозрачном мини платье, отметив, что все просто завидуют его избраннице. А в последний день пребывания в соцсети рэпер поделился с подписчиками серией видео порнографического характера.

Стоит отметить, что Канье Уэст давно создал себе довольно сомнительную репутацию. Рэпер не впервые публично выражает антисемитские нарративы, из-за чего ему уже хотели запретить въезд на родину его жены – Австралию. Артист собирался встретиться с родителями любимой в Мельбурне, однако, вероятно, этого не произошло, ведь в истории страны были случаи отказа в визе из-за подобных взглядов.

Оскандалиться артист смог и из-за откровенной поддержки президента РФ Владимира Путина. Исполнитель никогда не скрывал своей любви к диктатору и даже поддержал кровавый режим Кремля. Более того, рэпер даже называл себя "молодым Путиным".

Демонстрировать приверженность России Канье Уэст продолжает и во время полномасштабного вторжения. В 2024 году он разгуливал по улицам Москвы, куда приехал на день рождения своего друга, модельера Гоши Рубчинского, в футболке с надписью "Я русский".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Канье Веста после поездки в РФ обвинили в "пропаганде неполноценности" россиянок.

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