Канье Уэсту могут запретить въезд в Австралию, откуда родом его новая любимая, из-за заявлений о Гитлере

Американскому рэперу, продюсеру и дизайнеру Канье Уэсту могут запретить въезд в Австралию, откуда родом его новая возлюбленная, а по некоторым данным и официальная супруга Бьянка Цензори. Все из-за антисемитских высказываний звезды и публичных признаний в симпатии к диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру.

Видео дня

Как сообщает таблоид TMZ, Канье с Бьянкой планировали посетить на следующей неделе ее родной город Мельбурн, где рэпер должен был познакомиться с родителями жены. Есть веские причины предполагать, что поездка не состоится.

На ситуацию отреагировал министр образования Австралии Джейсон Клэр. По его словам, если артист действительно подаст документы на визу, она, вероятно, будет отклонена.

"Я рассчитываю на то, что, если он подаст заявку, ему придется пройти тот же процесс и ответить на те же вопросы, что и любому, кто выражал подобное мнение", – заверил политик.

В материале отмечается, что в Австралии были случаи отказа в визе по причине антисемитских взглядов лиц, подающих документы.

Напомним, накануне Канье Уэст попал в скандал после того, как назвал себя "нацистом" и "пропутинским человеком". Артист фактически поддержал войну в Украине и сделал еще ряд сомнительных заявлений. В это время он сидел в студии телешоу в черной маске на лице.

Спустя некоторое время хип-хоп звезда заявил, что евреи должны простить Гитлера, по распоряжению которого в период Второй мировой войны было жестоко убито около 6 млн их предков. Кроме того, Холокост, считающийся одной из самых черных и жутких страниц в истории человечества, Канье сравнил с абортами.

На этом фоне известная тату-студия в Лондоне под названием Naama предложила услугу бесплатного удаления татуировок с Канье Уэстом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен Андрей Бедняков тонко подколол Уэста, даже не называя его имени. Телеведущий также был поражен чистосердечным признанием рэпера о симпатии к Гитлеру и президенту России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!