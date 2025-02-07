Называл себя 'молодым Путиным' и нацистом: самые громкие скандалы Канье Уэста, жена которого раздевается на публике

Американский рэпер Канье Уэст, который откровенно кричал о любви к России, более того, называл себя "молодым Путиным", в который раз попал в скандал. 47-летний артист вышел на связь в соцсети X, где несколько часов обнародовал оскорбительные и антисемитские посты.

Видео дня

На странице исполнителя появилось большое количество публикации, где он восхваляет деятельность Адольфа Гитлера. Кроме того, скандальная звезда решил призвать президента США Дональда Трампа освободить его товарища P. Diddy, которого обвинили в секс-торговле людьми и рэкете.

Провокационные посты Канье Уэста начались с возмутительных и антисемитских высказываний:

"Я люблю Гитлера".

"Я собираюсь нормализовать разговоры о Гитлере".

"Все белые люди расисты".

"Евреи действительно ненавидят белых людей, а темнокожих используют".

Позже рэппер вспомнил своего не менее скандального коллегу по сцене P. Diddy. По мнению Канье Уэста, его должны освободить из тюрьмы, ведь тот, якобы, никогда не делал ничего плохого. Путинист даже выпустил в продажу футболки с надписью "Шон Комбз", которые стоит 20 долларов, чтобы поддержать исполнителя.

"Вы сидите и насмехаетесь в интернете, а этот человек отдал нам свою жизнь. Это мой кумир, это мой герой", – высказался артист.

Следует отметить, что это далеко не первый громкий скандал, в который попал Канье Уэст. Рэпер уже смог создать себе довольно сомнительную репутацию, ведь ввязывался в большое количество возмутительных ситуаций.

Запрет въезда в Австралию

Из-за антисемитских высказываний и признания в любви к Гитлеру Канье Уэсту уже хотели запретить въезд на Родину его жены Бьянки Цензори – Австралию. В 2023 году он планировал посетить родной город избранницы Мельбурн, чтобы познакомиться с ее родителями, однако, вероятно, поездка так и не состоялась. В истории страны были случаи отказа в визе из-за антисемитских взглядов лиц, подающих документы.

"Я рассчитываю на то, что если он подаст заявку на визу, ему придется пройти тот же процесс и ответить на те же вопросы, что и любому, кто высказывал подобное мнение", – отметил министр образования Австралии Джейсон Клер.

Поддержка Путина

Канье Уэст никогда не скрывал своей любви к президенту РФ Владимиру Путину. Он откровенно поддержал кровавый режим русского диктатора и даже назвал себя "нацистом".

Такая деятельность исполнителя вызвала возмущение украинской модели Даши Астафьевой. Она, не подбирая слов, в своих соцсетях отметила: "Как Канье Уэсту все же подходит костюм г*ндона! Предлагаю пигодогам черные целлофановые плащи – стильно и удобно".

В 2024 году рэпер решил еще раз продемонстрировать свою "любовь" к РФ, поэтому разгуливал Москвой в футболке с надписью "Я русский". Он приехал в столицу страны-агрессора на день рождения своего друга, российского модельера Гоши Рубчинского. Тогда жители РФ даже размечтались о концерте скандального исполнителя, однако этого так и не произошло.

Инцидент на красной дорожке премии Грэмми 2025

Жена Канье Уэста – Бьянка Цензори в течение длительного времени славится своими откровенными нарядами, однако на музыкальной премии Грэмми она перешла границу. Сначала модель вышла на публику в объемной шубе, однако уже через мгновение сняла с себя верхнюю одежду и показалась почти голой. На ней было одето прозрачное мини-платье, под которым не было белья. Охранники быстро вывели одиозную пару с мероприятия.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Канье Уэста, который публично поддержал Путина и войну в Украине, подставили в Москве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!