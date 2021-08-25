Оперное пение DZIDZIO попало в тренды YouTube: артист мощно исполнил народную песню. Видео

Украинский исполнитель DZIDZIO (Михаил Хома) в честь 30-летия независимости Украины презентовал видео, в котором перепел "Стоїть гора високая". Чувственное исполнение понравилось пользователям, ведь ролик попал в рекомендации Youtube.

Соответствующее видео музыкант выложил на своем Youtube-канале DZIDZIO. Певец появился в белой рубашке и штанах, на ногах у него не было обуви (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Эксклюзивная премьера по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Песня "Стоит гора высокая" с нового альбома "Украинская классика", – говорится в подписи к ролику.

Видео дня

"Спасибо, что беретесь за классику! Надо учить нашу молодежь, чтобы знали, какие прекрасные произведения есть в украинском искусстве!", "Невероятный голос и песня! Украинское – лучшее!", "Браво, Михаил! Вы лучший голос Украины. Благодарность и уважение Вашей маме за такого сына", "Это чудо! Так любить песню и язык! Какая красота, напряжение, которое профессиональное исполнение. Мурашки по коже", "Красиво, мощно, душевно! Михаил, это ваше. Искренне благодарю!" – написали восторженные поклонники в комментариях.

Коротко о знаменитости:

DZIDZIO – украинская поп-группа, созданная в 2009 году по инициативе популярного музыканта Андрея Кузьменка (Скрябина). Главным персонажем в ней выступает комический герой DZIDZIO, в которого и перевоплотился Михаил Хома.

Первый успех коллективу принесло исполнение песни "Старі фотографії" группы "Скрябин". Следующим хитом стала песня "Ялта", слова и музыку для которой написал Андрей Кузьменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Хома показал поклонникам свою квартиру, которая расположена в селе Подгорцы под Киевом. Он отметил, что здесь очень красивая природа, свежий воздух, а из окна видно озеро.