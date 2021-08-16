DZIDZIO показал свои апартаменты под Киевом: фото и видео

Украинский исполнитель DZIDZIO (Михаил Хома) показал поклонникам свою квартиру, которая расположена в селе Подгорцы под Киевом. Он отметил, что здесь очень красивая природа, свежий воздух, а из окна видно озеро.

Соответствующие фотографии и видео музыкант опубликовал в своем блоге в Instagram. Известно, что стоимость недвижимости в этом жилом комплексе стартует от 2,13 млн грн за однокомнатную квартиру, и от 5,07 млн грн за трехкомнатную (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Два года назад я купил очень красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат. Когда искал, то перебрал много вариантов, хотел совместить работать в Киеве и жить среди природы", – объяснил подробнее артист.

Видео дня

Кроме того, ранее Михаил Хома заявил, что при покупке недвижимости получил более 50-ти процентов скидки благодаря своей известности. Он объяснил, что продавец квартиры в Киеве предложил снизить цену после того, как узнал в нем исполнителя гимна Украины.

Коротко о знаменитости:

DZIDZIO – украинская поп-группа, созданная в 2009 году по инициативе популярного музыканта Андрея Кузьменка (Скрябина). Главным персонажем в ней выступает комический герой DZIDZIO, в которого и перевоплотился Михаил Хома.

Первый успех коллективу принесло исполнение песни "Старі фотографії" группы "Скрябин". Следующим хитом стала песня "Ялта", слова и музыку для которой написал Андрей Кузьменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее DZIDZIO показал своего отца Степана на архивном фото. Кадр был сделан в 1995 году. Певец рассказал, что покойный отец недавно ему приснился. А опубликованный снимок является единственным, на котором большая семья позировала вместе.