Опальная певица Воронова после обысков СБУ поблагодарила за пиар и 'перевела стрелки' на Мишину

Скандальная киевская певица Инна Воронова, у которой 31 мая Служба безопасности Украины провела обыски, нагло поблагодарила за пиар и решила нажиться на охватах. Сразу после того, как представители СБУ закончили обыски, блогерша и жена наркодилера Юрия Чернецкого объявила, что сделает скидку на рекламу.

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Более того, Воронова попыталась "перевести стрелки" на актрису Ксению Мишину, которая 16 мая ночью сняла вспышки в небе. Обращение появилось в ее Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Кто-то решил именно мне делать рекламу, а не Мишиной и другим блогерам, которые снимали видео. В связи с тем, что у меня сейчас огромные охваты, сегодня на рекламу скидка", – с улыбкой объявила Воронова.

После этого она запостила две свои песни, чтобы продемонстрировать "патриотизм". Стоит отметить, что опальная жена наркодилера не в первый раз пытается оправдать себя, обвиняя Ксению Мишину.

Напомним, что в скандал с публикацией видео с работой ПВО Мишина попала 16 мая, когда Россия устроила очередной массированный обстрел столицы. Тогда актриса резко ответила хейтерам, а видео быстро удалила.

СБУ публикацией не заинтересовалась, ведь звезда сняла только вспышки в небе, не указав геолокацию. Впрочем, свою порцию хейта артистка получила и извинилась за опрометчивый поступок.

В то же время Воронова указала, откуда снимала работу ПВО, поэтому ее видео быстро "растянули" пропагандисты. Вычислить позиции украинских защитников по ее ролику оказалось не сложно. После громкого скандала она удалила ролик с "искренними" извинениями и продолжила вести блог.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за последние недели Воронова начала все чаще попадать в скандалы. Например, опубликовала пошлое фото, где засветила соски, чтобы "поднять боевой дух ВСУ".

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