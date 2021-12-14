"Мисс Вселенная-2021" Харнааз Сандху показала, как выглядела в детстве и юности. Фото
Победительница одного из самых престижных конкурсов красоты "Мисс Вселенная-2021" Харнааз Сандху показала, как выглядела в детстве. 21-летняя модель из Индии поделилась, что в юности часто страдала от издевательств сверстников.
Фотографии маленькой Мисс Вселенной обладательница короны опубликовала в своих Instagram-stories. Также в профиле Сандху можно найти снимки, которые она выставляла около пяти лет назад, когда ей было всего 16.
На снимке индианка дошкольного возраста позирует сидя в надувном круге для купания розового цвета. На ней скромное бежевое платье. Загорелое лицо маленькая Харнааз прикрывает ладонью.
На более свежих кадрах можно увидеть Сандху в подростковом возрасте. Уже тогда она была очень красивой девушкой со стройной фигурой и длинными ногами. На снимках видны шикарные густые локоны модели.
В 16-17 лет будущая Мисс Вселенная не использовала косметику, однако выглядела очень привлекательно и без макияжа.
Сложно поверить, но эту миловидную девушку оскорбляли в школе. Харнааз рассказала поклонникам в соцсетях, что выросла очень закрытым человеком и считает себя интровертом. Ей сложно влиться в новую компанию, поскольку ранее она сталкивалась с буллингом.
Ранее OBOZREVATEL писал:
Мисс Вселенная Харнааз Сандху выросла, работая со своей матерью в оздоровительных лагерях, занимающихся женским здоровьем и гигиеной менструального цикла. Там ей приходилось поддерживать пациенток и много с ними общаться. Обладательница короны рассказала, как любит проводить свободное время и чем она занималась до конкурса красоты. Что известно о победительнице "Мисс Вселенная-2021" – читайте в нашем материале.
Перед оглашением результатов голосования Харнааз Сандху вынуждена была мяукать на сцене. Об этом ее попросил ведущий конкурса, комик Стив Гарви, который в 2015 году уже опозорился на аналогичном мероприятии.
Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2021" представляла модель и блогер Анна Неплях. Девушка продефилировала по сцене в эффектном национальном костюме, а также появилась в мерцающем мини цвета фиалки