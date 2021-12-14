Ведущий заставил 'Мисс Вселенная-2021' мяукать на сцене. Видео

Победительница конкурса "Мисс Вселенная-2021" Харнааз Сандху перед оглашением результатов голосования вынуждена была мяукать на сцене. Об этом ее попросил ведущий, комик Стив Гарви, который в 2015 году уже опозорился на аналогичном мероприятии.

Зрители заподозрили пристрастное отношение к индийке, ведь у ее конкуренток поинтересовались важными достижениями. Соответствующее видео выложили на YouTube-канал "Inside Edition" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в конце шоу, когда организаторы готовились к оглашению финального решения судей. Стив поочередно подходил к финалисткам, в числе которых была и Харнааз.

Видео дня

В разговоре с будущей победительницей телеведущий задал неудобный для нее вопрос. Взглянув в свои записи, Гарви заявил, что ему известно о необычном таланте участницы.

По его словам, Сандху умеет прекрасно пародировать голоса животных, которые он и попросил продемонстрировать "Мисс Вселенная-2021". Конкурсантка заявила, что не может отказаться, ведь шоу транслируют в прямом эфире.

После этого она несколько раз промяукала, на что зал взорвался овациями, а зрители предположили, что ведущий повел себя с девушкой некорректно, поставив ее в неудобное положение.

Следует отметить, что у других финалисток Стив поинтересовался главными достижениями в жизни.

Напомним, что Гарви не впервые критикуют из-за непрофессиональных действий. К примеру, на конкурсе "Мисс Вселенная-2015" он перепутал имена победительниц, ошибочно назвав обладательницей титула колумбийку Ариадну Гутьерре вместо филиппинки Пии Вуртцбах. Путаница длилась несколько минут, пока недоразумения не исправили.

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