Как выступила Анна Неплях на конкурсе 'Мисс Вселенная-2021'. Фото и видео

В ночь с 12 на 13 декабря в Израиле состоялся один из самых престижных конкурсов в мире "Мисс Вселенная-2021", на котором за корону боролось 80 девушек. Среди них и представительница Украины модель и блогер Анна Неплях.

Во время трансляции шоу на на YouTube-канале конкурса OBOZREVATEL узнал, как выступила украинская красавица. Девушка продефилировала по сцене в эффектном национальном костюме, а также появилась в мерцающем мини цвета фиалки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что за день до финального этапа участницы предстали перед жюри в купальниках и вечерних платьях на отборочном туре. Для первого выхода на сцену Неплях выбрала черный монокини с массивной пряжкой и накидку с леопардовым принтом.

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На втором дефиле Анна появилась в золотистом наряде дубайского дизайнера Ryan Pacioles (Atelier Zuhra). В платье с пайетками, длинным шлейфом, глубоким декольте и эффектным вырезом модель покорила поклонников, которые усыпали ее комплиментами в соцсетях.

Открытие финала началось с демонстрации красавиц в костюмах, символизирующих их страну и народ. Неплях покоряла зрителей и жюри нарядом под названием "Вышитый код Украины" от отечественного дизайнера Натальи Шевчук.

Костюм имеет очень сложную структуру. Он состоит из платья и наплечной и плечевой конструкций. Наряд богато украшен искусственными цветами, колосьями, вышивкой, плетением из лозы. Общий его вес – более 15 кг, а в создании его задействовано больше 10 мастеров народных ремесел.

Второй раз Анна появилась на сцене, чтобы узнать, пройдет ли она в следующий этап. Попасть в топ-16 претенденток на титул "Мисс Вселенная-2021" украинке, к сожалению, не удалось.

В своем Instagram-аккаунте модель опубликовала пост, в котором написала о несбывшейся мечте 79-ти девушек.

"80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить своё отношение к этой ситуации", – прокомментировала представительница Украины.

Украинская модель, художница и блогер. Родилась 5 июня 1994 года в городе Днепр. Училась в Киевском университете строительства и архитектуры, параллельно работая моделью. В 2017 году представляла Украину на конкурсе "Мисс Интерконтиненталь". В полуфинал девушка не прошла.

15 октября 2021 Анна соревновалась с 14 другими финалистками на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021" в Киеве, где и забрала желанную корону.

В 2020-м Неплях появилась в десятом сезоне украинского романтического реалити на СТБ "Холостяк", где боролась за сердце пилота Макса Михайлюка. Она покинула шоу в седьмом выпуске.

Анна также известна своей социальной деятельностью. Она принимала участие в проекте День М, в котором стала участницей масштабного флешмоба. Девушка призвала всех украинок регулярно проверять здоровье своей груди. Неплях прошла обследование молочной железы и, согласно условиям челленджа, рассказала об этом своим подписчикам в соцсетях.

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