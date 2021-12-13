Стало известно, кто победил в конкурсе 'Мисс Вселенная-2021'. Фото

Сегодня, 13 декабря, стало известно имя победительницы в самом масштабном конкурсе красоты и таланта "Мисс Вселенная-2021". Из 80 девушек из 80 стран желанную корону получила 21-летняя Харнааз Сандху из Индии.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра шоу на YouTube-канале конкурса. Финал транслировался в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Проходил он в Израиле на побережье Красного моря, в городе Эйлат.

Молодая модель из Индии стала уже третей представительницей этой страны, которая забрала корону победительницы. На 70-м юбилейном конкурсе в тройку финалисток также вошли Лалела Мсване из ЮАР и Надиа Ферейра из Парагваи.

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В десятке лидеров Анны Неплях из Украины также, увы, не оказалось. Приблизиться к титулу "Мисс Вселенная" удалось представительницам Арубы, Колумбии, Франции, Индии, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов и США.

Что известно о победительнице?

Харнааз родилась 3 марта 2000 года в городе Чандигархе. Ее официальная должность – администратор, а в свободное время она подрабатывает в качестве модели и актрисы. Также Сандху выступает за расширение прав женщин и ограничение выбросов углекислого газа. Свободно говорит на хинди, пенджаби и английском языках.

16 августа 2021 года красавица вошла в шорт-лист 50 лучших полуфиналисток конкурса Miss Diva 2021. Позже, 23 августа, она была подтверждена как одна из 20-ти лучших финалисток, которые будут участвовать в этом шоу. Во время предварительного конкурса, состоявшегося 22 сентября, Сандху выиграла премию "Мисс Красивая кожа".

Сегодня корону на ее голову надела победительница прошлого года Андреа Меса из Мексики.

Про победительницу прошлого года Андреа Месу OBOZREVATEL писал ранее. Конкурс проходил 17 мая 2021-го в Майами.