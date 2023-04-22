'Подает знак?' Лорак оделась в камуфляж и позвала всех 'на остров любви': в недоумении даже фанаты Путина. Видео

Известная певица родом из Украины Ани Лорак, которая за более чем год полномасштабной войны так и не определилась со своей позицией, выпустила новую песню и видеоряд к ней, чем вызвала недоумение среди интернет-пользователей. Дело в том, что в клипе предательница появляется в камуфляжной куртке. Подписчики задаются вопросом, что хотела сказать этим жестом артистка.

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Кадры, которые вызвали споры в сети, Лорак разместила на личной странице в Instagram. Особенно беснуются путинисты, которые считают, что звезда таким образом хотела показать свое отношение к войне – якобы она поддерживает ВСУ.

Впрочем, сама "голубка мира", которая все это время пытается усидеть на двух стульях, не изменяет своей риторике – о войне и геноциде собственного народа она не говорит, зато продолжает наваливать о "любви, нежности, чувствах и эмоциях", которые она несет в массы.

"Я приглашаю вас на свой остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций... Этот альбом был соткан из переживаний моей души. Я дарю его вам", – подписала видео исполнительница.

На обнародованных кадрах Лорак в камуфляжной куртке разгуливает по какому-то из европейских городов. На одном из кадров россияне даже заметили сине-желтую вывеску, что еще больше их взбесило, ведь они восприняли это как намек на поддержку Украины.

Под постом собралось немало комментариев, в которых пользователи усыпали Лорак вопросами касательно неоднозначного принта ее одежды и такой же позиции, однако все эти вопросы, как и следовало ожидать, остались без ответа.

"Ну к чему эта куртка?", "В теперешней ситуации и отношении к Лорак со стороны двух стран такая куртка ни к чему. Дань моде? Зачем? В камуфляже бойцы защищают свою страну", "Просто. Непонятно. Ну зачем. Не падайте в глазах ваших поклонников под корень. Ваше видео вызвало такой триггер, о котором вы даже знать не знаете. Не время утверждать, что вы за мир, и при этом ходить в военном", "Постоянно говорит, что вне войны, что несет любовь и так далее. Тогда зачем надела куртку в таком цвете?", "Вот слушаю, вижу куртку камуфляж и прогулка по заграницам, на заднем фоне сине-желтая вывеска, в песне слова "не могу дышать". То есть все же помогали армии?", "Подает знак?" – оставляют комментаторы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что раздраженный бойфренд Ани Лорак случайно ее подставил. На эмоциях он выдал ряд абсурдных "оправданий", которые только глубже зарыли репутацию певицы. Виджраку заявил, украинские СМИ манипулируют его любимой.

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