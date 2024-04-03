Он спасал бездомных и смешил до слез весь мир, но депрессия сломала его: трагическая история Робина Уильямса

Робин Уильямс – один из самых известных комиков, память о котором живет и после его смерти. Комедийные роли звезды – незабываемые, ведь на них выросло далеко не одно поколение.

И все же он был более чем просто юмористом. Доказательством стали его драматические роли в тяжелых фильмах, таких как "Доброе утро, Вьетнам", "Общество мертвых поэтов" и "Добрый Уилл Хантинг". История одного из величайших комедийных актеров всех времен полна трагических моментов, пишет Looper.

Одинокое детство

Робин Уильямс был единственным общим ребенком Лори и Роберта Уильямса – родители имели детей от предыдущих браков. Роберт был руководителем компании Ford и семья жила в состоятельном районе Блумфилда, штат Мичиган. И все же Уильямс, росший в богатстве, чувствовал себя крайне одиноким.

В биографической книге Д. Ицкоффа мать актера призналась, что не осознавала, насколько будущая звезда страдал от одиночества. Однако Робин всегда любил свою мать, дарившую ему вдохновение. "Для меня это была моя мама. Я всегда пытался ее рассмешить", – рассказал он в интервью.

Над юным Робином насмехались сверстники

Согласно биографии "Робин Уильямс: Когда смех прекращается", чувство одиночества, омрачавшего юность комика, не ограничивалось стенами дома. Став взрослым, он также вспоминал свои школьные годы как несколько печальный период, когда он столкнулся с издевательствами со стороны сверстников.

"Я провел около трех лет в школе для мальчиков [близ Детройта], – рассказывал юморист. – Это было почти как в "Обществе мертвых поэтов". Блейзер. Латинский девиз. Меня часто толкают. Было не только физическое издевательство, но и интеллектуальное. Это заставило меня стать более жестким, но также отступить. У меня была сдержанность в общении с людьми. С помощью комедии я нашел способ преодолеть боль".

Уильямс потерял друзей из-за их зависимости

В книге Д. Нахмана "Серьезно смешно: комики-мятежники 1950-х и 1960-х годов" приводится цитата Робина Уильямса, рассказывающего о жестоких реалиях юмористов: "Они сгорают. Это берет свое. Кроме того, стиль жизни – вечеринки, выпивка , наркотики".

Уильямс появился в этом непростом мире стендап-комедии в 1970-х годах. Жизнью "на полную" мог "похвастаться" близкий друг актера Джон Белуши. Однажды ночью, когда товарищи были вместе, Джон умер вследствие передозировки наркотическими веществами – смерть сильно ударила по Уильямсу.

Как потом отметил комик, ситуация дала ему протрезветь. Именно это осознание помогло Робину построить карьеру и сосредоточиться на воспитании сына, но он все же не смог побороть симпатию к запрещенному. "Кокаин для меня был местом, где я мог скрыться", – признался Уильямс.

Собственная борьба

Актер не скрывал "кокаиновую культуру", царившую в начале его карьеры. "Они дают это вам бесплатно, – объяснял он. – У вас проблемы с наркотиками? У всех они есть".

После смерти Белуши в 1982 году Робин все же дистанцировался от сомнительных веществ. Он продержался до 2003 года – у него произошел рецидив. "Однажды я зашел в магазин и увидел маленькую бутылочку Jack Daniel's, – вспоминал комик. – И тогда этот голос сказал: "Эй. Только для вкуса. Только одну бутылочку"... В течение недели я купил столько бутылок, что звучал как звонок, который гуляет по улице".

Слава не помогла в решении проблем

После смерти Уильямса многочисленные отчеты описывали его жизненный опыт депрессии, но его семья быстро дала понять, что депрессия не являлась главным фактором. "Робина убила не депрессия, – сказала супруга актера Сьюзен. – Депрессия была одним из 50 симптомов". Однако ранее женщина заявляла, что Робин был трезв в течение восьми лет до смерти, но его хроническая депрессия снова напомнила о себе.

Независимо от того, был он в клинической депрессии или нет, комик постоянно переживал, что потеряет все, ради чего работал. "Счастье папы было очень связано с его карьерой, – вспоминал позже сын знаменитости Зак. – Когда были менее успешные фильмы, он воспринимал это близко к сердцу",

Уильямс волновался, "что его позиция в мире комедии может в любой момент занять младшая, перспективная знаменитость", а Джим Керри упоминается как особый источник тревоги.

После смерти ему диагностировали деменцию

"До тех пор, как он добрался до Ванкувера [для съемок фильма "Ночь в музее: Тайна гробницы"], Робин резко похудел, а его двигательные нарушения стало все труднее маскировать, – говорится в биографии. – Даже его когда-то потрясающая память бунтовала против него: ему было тяжело запоминать свои строки".

Хотя диагноз "Паркинсона", по крайней мере, помог Уильямсу понять, что с ним происходит, он был не совсем правильным. После его смерти проблемы со здоровьем были идентифицированы как деменция с тельцами Леви (ДТЛ). "Робин терял разум, и он сознавал это", – вспоминает Сьюзен.

Память о комике

После смерти Робина Уильямса многие его поклонники и коллеги поделились историями о доброте и юморе актера. Один из фанатов, которому удалось поработать с артистом, рассказал об особых требованиях знаменитости.

Для каждой съемки он просил найти бездомных и привлечь их к работе. "Я уверен, что в свое свободное время и за собственные деньги он работал с этими людьми, нуждающимися в помощи. Однако Робин также решил воспользоваться своим влиянием, чтобы убедиться, что производственные компании и организаторы мероприятий осознают ценность предоставления людям второго шанса", – вспоминает поклонник.

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