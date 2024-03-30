Тяжелое детство, депрессия и самоубийство любимой: трагическая жизнь самого смешного комика в кино Джима Керри

Мир знает Джима Керри как канадского комика и обладателя "Золотого глобуса". Он является одним из самых любимых актеров Голливуда, известный по ролям в фильмах "Эйс Вентура", "Тупой и еще тупее" и "Маска".

Хотя на публике его редко можно увидеть без улыбки на лице и шутки "в рукаве", реальность совсем другая. В течение своей жизни актеру часто было не до смеха, пишет The Premier Daily.

Джим Керри посвятил себя тому, чтобы смешить людей. И он добился в этом большого успеха, снявшись в ряде культовых классических комедий, признанных критиками. Однако его жизнь отнюдь не была легкой. На самом деле звезду всегда преследовали трудности – даже после того, как он снискал славу и богатство.

Ранние годы

У Джима Керри было довольно тяжелое и одинокое детство. Его родители были курильщиками, и он очень боялся, что они умрут. Малыш всегда был любимцем публики, заставляя людей смеяться. Тем временем, уединившись в другой комнате, он скручивался и плакал. Его мать, в частности, боролась с разными проблемами со здоровьем и часто об этом говорила.

"Я помню, как закрылся в ванной и плакал, потому что думал, что они умрут. Они стучали в дверь, приказывая мне выйти. Я не знаю, преодолел ли я тогда этот страх, он просто был со мной", – вспоминает Кэрри. Будущая звезда проводил много времени наедине в своей комнате и не имел друзей.

Одиночество и нищета

"Большинство времени я проводил в своей комнате, глядя в зеркало. Я никогда не думал, что мне нужно общение. Я просто часами корчил себе гримасы, развлекаясь", – добавляет Джим. Семью знаменитости никогда нельзя было назвать состоятельной, но у них был дом. Пока Керри не исполнилось 14 или 15 лет. В то время его отец потерял работу. Это поставило семью в достаточно затруднительное финансовое положение, и некоторое время они были фактически бездомными.

Приблизительно в то же время Джим Керри бросил школу, чтобы посвятить всю свою жизнь работе в качестве комедийного актера. У него не было выбора – семья нуждалась в средствах. Он начал профессионально заниматься комедией в возрасте 17 лет и к 22-м стал одним из самых известных комиков Голливуда.

Профессиональный успех не переносится на личную жизнь

Кэрри довольно откровенно говорит о своей борьбе с депрессией. Он рассказывал, что благодаря терапии и лекарствам наконец-то достиг состояния, в котором "иногда бывает счастливым". Джим признается, что актерство оказало как очень положительное, так и несколько негативное влияние на его жизнь.

"Я играю, потому что я разбит на много кусков, и актерство дает мне шанс переконфигурировать эти куски в тысячу разных вещей, которые положительно воспринимаются людьми", – признался актер в одном из интервью. Слава всегда была для него трудным испытанием. Он имел такой успех, особенно в 90-х годах, что пресса освещала почти каждый шаг звезды. Это оказало значительное влияние на его жизнь и отношения, не говоря уже о психическом здоровье. "То, что пишут в прессе, на 90 процентов является мифом. Поэтому с этим трудно бороться. Люди создают твою жизнь", – сказал Кэрри.

Проблемы в отношениях

Джим Керри имел несколько браков и отношений, однако никакие из них не закончились хэппи эндом. От первой жены у него есть дочь. Впоследствии актер женился на партнерше по фильму, однако их брак длился всего несколько месяцев.

Остальные отношения всегда сопровождались слухами в прессе. Одна из его подруг, визажистка на съемочной площадке, покончила с собой, когда пара еще встречалась. Семья девушки обвиняла в этом Керри, говоря, что он заразил ее многочисленными венерическими заболеваниями, повлекшими за собой депрессию, а затем дал ей наркотики, в результате чего произошла передозировка. Это, конечно, очень сильно повлияло на актера.

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