'Он положил трубку': Петя Черный рассказал, как поставил на место певца-путиниста Маршала

Заслуженный артист Украины Петр Черный рассказал, в каких отношениях сейчас находится с российским певцом Александром Маршалом, с которым раньше достаточно хорошо общался. По словам 52-летнего исполнителя, во время последнего телефонного разговора он поссорился с путинистом и поставил его на место.

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Об этом музыкант рассказал в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Он отметил, что последний раз коммуницировал с рок-исполнителем, откровенно поддерживающим кремлевский режим, после начала большой войны.

"Мы поругались. Сразу в начале полномасштабного вторжения. Я тогда ему сказал: "Ты со мной говоришь сейчас как? Мы товарищи, какими были, или сейчас ты стал политиком-стратегом?" Говорю ты поешь за людей, которые здесь убивают моих людей, словно мы на кого-то нападали. А я государственный певец. Говорю, дай Бог, еще в Кремле спою, Саша", – поделился артист.

Как отметил Петр Черный, путинисту очень не понравились его слова. Тогда Маршал бросил трубку и больше исполнители не общались между собой.

Напомним, после начала полномасштабной войны российский рок-певец, занесенный в базу "Миротворец" с 2014 года, публично назвал украинцев своими личными врагами. Дело в том, что Служба безопасности Украины запретила Маршалу въезд на территорию нашего государства, ведь он публично поддержал оккупацию Россией Крыма и давал там пропагандистские концерты. Из-за этого путинист не смог посетить и похоронить родных в Киеве.

Еще в 2019 году исполнитель заявлял, что все жители РФ, которых не удовлетворяет Владимир Путин, могут уехать из страны. При этом, по мнению Маршала, в России не должны жить только согласные с властями люди. Свою позицию он объяснил: "Если вам что-то не нравится, выйдите на улицу, требуйте, скажите: "Дайте нам". Такие громкие слова путиниста вызвали негатив у его сограждан.

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