Народный артист Украины рассказал, как поставил на место россиян, во время войны предлагавших работать на РФ

Известный украинский актер Алексей Богданович признался, что получал предложения от россиян о сотрудничестве. Звонки народному артисту Украины поступали уже во время войны.

Видео дня

Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам Богдановича, его звонили по телефону российские журналисты.

"В свое время я немного подрабатывал в России – снимался, ездил от Украины на фестивали. Потому они, вероятно, решили, что я пророссийский украинец, – объясняет артист. – начали звонить. Сначала просили дать комментарий о Крыме, а затем стихотворение какое-то шовинистское прочесть. Звонили, пока я их не погнал грубыми словами. Сказал все, что думаю. И как бабка пошептала – больше не беспокоили".

В интервью OBOZ.UA актер также вспомнил события, предшествовавшие большой войне: "Я очень хорошо помню 22 февраля. В тот день мы сыграли спектакль в нашем театре, который назывался "Война". А через полтора дня произошла настоящая великая война. За неделю до этого я был со спектаклем в Мариуполе. Нам снимали квартиры, проживали не в отеле. Моя расположена у драмтеатра, в котором уже в марте произошла известная на весь мир трагедия. Окна жилья выходили как раз на фасад здания. Организаторы совершили нам экскурсию по городу, показали, как изменился Мариуполь. Он был ярким – улицы украшали остатки новогодне-рождественских декораций. И действительно изменился, буквально расцвел. И мы так радовались этим изменениям, не догадываясь, что скоро сюда придет страшная беда".

"23 февраля не помню. Была внутренняя тревога, и она постоянно нагнеталась, – добавил актер. – Но отказывался верить в то, что слышал отовсюду. Хотя где-то внутри было чувство, что отбрасывать ничего нельзя. Знаете, мой отец в свое время часто ездил в Москву в командировку. И каждый раз, возвращаясь оттуда, говорил: вот увидите, будет война России с Украиной. Почему он так думал? Что его к этому побудило? Он унес с собой эту информацию".

Полное интервью с Алексеем Богдановичем читайте здесь на OBOZ.UA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!