Ольге Сумской – 57: как выглядела актриса в молодости, почему ее избивал муж и как дочь в России 'подставила' знаменитость. Фото

Легендарной украинской актрисе Ольге Сумской сегодня, 22 августа, исполнилось 57 лет. Свой день рождения звезда встретила в Киеве и посвятила пост тому, как счастлива иметь возможность отпраздновать в родной стране.

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Однако, чтобы встретить 57 лет в статусе любимицы украинцев, артистке пришлось много работать. Ее жизненный путь не был легок, а после вторжения России в Украину стал еще тяжелее, ведь дочь актрисы – Антонина Паперная – с детьми и мужем живет в России. OBOZREVATEL покажет, как выглядела артистка в молодости, расскажет о ее первом неудачном браке и "подставе" от дочери в Москве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Родной Киев, Днепр, Украина. Это самое большое счастье, о котором можно мечтать, – быть здесь и сейчас, в свой день рождения, дома! Я благодарю Всевышнего за эту возможность быть полезной для своей страны в это сложное время", – написала актриса.

Детство Ольги Сумской

Будущая звезда кино и театров родилась 22 августа 1966 года в семье звезд львовского академического театра имени Ивана Франко.

Ольга Сумская дебютировала на сцене в 5 лет, когда ее пригласили принять участие в спектакле родителей. Несмотря на врожденный талант, артистке было нелегко в детстве. В школе ее часто оскорбляли из-за очков, но она достойно перенесла травлю и выросла эталоном женственности и элегантности.

Насилие в первом браке

Всего несколько лет назад Ольга Сумская рассказала, что ее первая любовь – актер Евгений Паперный – поднимал на любимую руку еще до свадьбы. По словам звезды, это произошло, когда артист выпил лишнего, а к утру даже не вспомнил об избиении.

Сам Паперный признавался, что поднимал руку на свою экс-возлюбленную. Однако он поведал о другом случае. По словам актера, однажды в момент ссоры Сумская назвала его "козлом", на что тот бурно отреагировал и ударил ее.

Разлука с дочерью

Когда в семейной жизни Ольги Сумской все наладилось, ей пришлось столкнуться с новым вызовом – разлукой с дочерью. Знаменитость со слезами на глазах рассказывала о внуках, вынужденных расти в стране-террористке, и Антонине Паперной. Пока актриса изо всех сил в Украине отбивалась от нападок хейтеров и "отбеливала" репутацию дочери, та разгуливала по московским премьерам и молчала о войне.

Сумская заявила, что возвращение ее дочери в Украину "невозможно", а молчит она из-за страха. По словам украинки, звонить родственникам в Москву она может, но общаться с ними приходится очень сдержанно. До сих пор непонятно, почему семья не может сбежать из России.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ольга Сумская предположила, что ее зятя-россиянина, популярного российского актера Владимира Яглича, могут мобилизовать на войну против Украины.

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