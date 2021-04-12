Сумская рассказала, как ее впервые ударил экс-супруг Паперный. Видео

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что ее бывший муж Евгений Паперный впервые ее ударил еще до их замужества. По словам артистки, это произошло, когда мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Такими подробностями Сумская поделилась в интервью программе "ЖВЛ". Она также добавила, что списала тогда это на чистую случайность (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я даже не помню, из-за чего была эта ссора. Он меня тогда ударил! И наутро он сказал – не может вспомнить. Этого не было... Через два месяца я вышла за него замуж, потому что такая судьба. Я подумала, что это не может повториться! " – объяснила Ольга.

К слову, недавно и сам Паперный признавался, что поднимал руку на свою экс-возлюбленную. Однако он рассказал другой случай. По словам Евгения, однажды в момент ссоры Сумская назвала его "козлом", на что тотбурно отреагировал и ударил ее. У знаменитости даже остался след на щеке, который она долгое время скрывала с помощью тонального средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Сумская пожаловалась на критику в свой адрес из-за того, что ее дочь Антонина Паперная уехала в Россию. Она заявила, что это личный выбор каждого человека.