Молчит о войне и разгуливает по московским премьерам: что известно о дочери Сумской, которая живет в России. Фото

Старшая дочь знаменитой украинский актрисы Ольги Сумской, которая пошла по стопам матери и отца, Антонина Паперная вот уже больше года игнорирует полномасштабную войну в родной Украине и остается жить в стране-террористке России. Звездная мама наследницу защищает – говорит, что той просто страшно проявлять свою антивоенную и антипутинскую позицию, находясь в РФ. Однако, можно сделать вывод, что страх 32-летней актрисы не такой уж большой, ведь она регулярно посещает светские мероприятия в Москве, хвастаясь в соцсетях снимками со звездным мужем-россиянином Владимиром Яглычем.

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На днях, например, Паперная в компании мужа-актера и пятилетней дочери Евы посетила премьеру мультфильма в столице России, где прошлась по красной дорожке, охотно позируя папарацци. Соответствующее фото у себя в Instagram разместил Владимир Яглыч.

В это время Ольга Сумская ездит со спектаклями по городам Украины, которые чуть ли не ежедневно обстреливает Россия, разрушая дома и забирая десятки человеческих жизней. Тем не менее, актриса признается, что разлуку с дочерью и внуками переживает тяжело. Не может говорить об этом без слез, поэтому в многочисленных интервью старается сразу перевести тему.

Что же касается Паперной, то она в медиаполе действительно появляется крайне редко. Впрочем, актриса регулярно напоминает о себе в Instagram, публикуя снимки с фотосессий, салонов красоты и совместного отдыха с мужем.

Антонина – дочь Сумской от первого брака с украинским актером, народным артистом Украины Евгением Паперным. Родилась девушка 1 июня 1990 года в Киеве, а родители развелись практически сразу после ее появления на свет.

Несмотря на то, что Тоня из актерской династии, становиться актрисой она не планировала. Еще в юные годы из-за эффектной внешности попала в модельный бизнес, однако профессия модели ее тоже не привлекала. После школы Паперная окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, получив специальность искусствоведа. А далее гены взяли свое и она все же решилась попробовать себя в кино и на сцене театра.

Тут то и произошел "поворот не туда". Паперная, в надеждах стать популярной актрисой, отправилась покорять Москву. В Театральный институт имени Щукина поступила только со второго раза.

Большого успеха, как можно заметить, дочь легенды украинского кино в России достигнуть не сумела. В основном ей доставались эпизодические роли. Первой более заметной работой стала роль в мелодраме "Поздние цветы", где Паперная сыграла коварную разлучницу.

Почему Антонина выбрала оставаться в России и молчать о геноциде собственного народа – настоящая загадка. Интернет-пользователи и некоторые коллеги предполагают, что это связано с мужем-россиянином, который не желает уезжать из страны.

Напомним, ранее Сумская предположила, что ее зятя-россиянина Владимира Яглыча могут мобилизовать на войну против Украины. С дочерью звезда "Роксоланы" старается на эту "страшную" тему не говорить.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ольга Сумская без слез не может говорить о своей дочери и двух внуках, которые проживают в Москве. По ее словам, звездная бабушка может звонить родственникам, но общаться с ними приходится очень сдержанно.

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